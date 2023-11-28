«تاكسي دبي» تزيد أسهم حصة الأفراد في الاكتتاب العام

أعلنت شركة تاكسي دبي، أمس، عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بالدولة.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 62.475 مليوناً إلى 74.97 مليون سهم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً الذي يراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد، ستراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 135 مليوناً و139 مليون درهم تقريباً تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

ويبقى حجم الطرح دون تغيير عند 624.75 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 549.78 مليون سهم لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562.275 مليون سهم تمثل 88% من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وأغلق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات يوم أمس (28 نوفمبر)، في حين تنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين اليوم (29 نوفمبر). ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناء على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

إلى ذلك، عزّزت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها وربح رأسمالها السوقي أكثر من ثمانية مليارات درهم بنهاية جلسة أمس وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية، وتنفيذ صفقة كبيرة على سهم «بنك الإمارات للاستثمار»، وتزامن ذلك مع انتهاء فترة اكتتاب الأفراد بطرح شركة تاكسي دبي الذي شهد إقبالاً فاق التوقعات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.553 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، و677.207 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنهاية الجلسة بنسبة 0.3%، ليغلق عند 9541.13 نقطة، وزاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.35% ليغلق عند 4008.61 نقاط ليتجاوز مستوى 4000 نقطة مجدداً مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 2.6% عند 7.33 دراهم، وبتداولات قاربت 113.44 مليون درهم. فيما زاد سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.13% بالغاً 17.85 درهماً بسيولة بلغت 58.94 مليون درهم، يليه سهم «مصرف عجمان» متراجعاً بنسبة 0.49% بالغاً 2.03 درهم بسيولة بلغت 43.62 مليون درهم.