"أبوظبي التجاري" ينضم إلى مبادرة "التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية"

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر الذي أطلقته الأمم المتحدة، والذي يجمع تحت مظلته أكثر من 130 مؤسسة مصرفية عالمية يصل إجمالي حجم أصولها إلى 74 تريليون دولار، بهدف تمويل الجهود للانتقال إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وتأسس التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر من قبل مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPFI)، لمواءمة محافظ التمويل والاستثمار مع أهداف الحد من الاحتباس الحراري تماشياً مع أهداف اتفاق باريس.

وبموجب انضمامه إلى هذا التحالف يلتزم بنك أبوظبي التجاري بالإجراءات المناخية التي تشمل تحويل جميع انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التشغيلية وعن محافظ التمويل والاستثمار بما يتوافق مع المسارات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك، وتحديد أهداف عام 2030 وتلك لعام 2050 خلال 18 شهراً من تاريخ الانضمام إلى التحالف، مع تحديد أهداف مرحلية كل خمس سنوات بدءاً من عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز برامج هادفة إلى التعويض عن أثر الانبعاثات الكربونية في خطط الانتقال إلى الحياد المناخي.

كما يلتزم البنك بتوجيه أولى أهدافه لعام 2030 نحو القطاعات كثيفة الانبعاثات لتحقيق أكبر أثر ممكن، وذلك إضافة الى تحديد أهداف للقطاعات الأخرى خلال 36 شهراً، إضافة إلى الإعلان سنوياً عن كم الانبعاثات الصادر بشكل مطلق إضافة الى نسبة كثافة الانبعاثات وذلك بما يتماشى مع أفضل ممارسات الإفصاح خلال عام من تحديد الأهداف. وكذلك الإعلان عن التقدم المحرز مقارنةً باستراتيجية التحول المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك والتي توضح الإجراءات المقترحة وسياسات المناخ المتعلقة بالقطاعات المختلفة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حددت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً واضحاً للتحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية دعمته بإطلاق قوانين وأحكام تنظيمية جديدة، ونحن ندرك تماماً الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المصرفية للمساهمة في مسيرة التحول".

وأضاف: "يسرنا انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية وهو التحالف الذي يمثل أكثر من 40% من الأصول المصرفية العالمية. ونتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والعالمية للعمل معاً على تطوير وتنفيذ الخطط الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية في المنطقة وتحقيق أهدافنا لبناء مستقبل أفضل لعملائنا والوصول إلى الحياد المناخي. وسيحرص البنك على أداء دور فاعل والمساهمة في تحقيق استراتيجية المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الالتزام بتخصيص محفظة للتمويل المستدام تبلغ 125 مليار درهم بحلول عام 2030. ونحن على ثقة تامة بأن الاستثمار في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية سيوفر فرصاً اقتصادية واعدة".

وتماشياً مع تطلعات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، عزز بنك أبوظبي التجاري استراتيجيته المناخية لخفض الانبعاثات الكربونية عبر الأنشطة التمويلية والتشغيلية. وكجزء من إطار العمل الجديد الخاص بالمناخ، أكد البنك التزامه بتعزيز محفظة التمويل المستدام بأكثر من ثلاث أضعاف لتصل إلى مبلغ 125 مليار درهم (34 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، بينما تم تحديد هدف على المدى القصير بتخصيص مبلغ 50 مليار درهم (14 مليار دولار ) بحلول عام 2025.

ومنذ عام 2021، قام البنك بجمع ومنح تسهيلات ائتمانية بلغت أكثر من 23 مليار درهم (6.4 مليار دولار ) من التمويل المستدام من خلال السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء.

وسيعمل البنك على تعزيز شراكاته مع العملاء، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والجهات الإقليمية لمعالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالمناخ، بهدف وضع خطة موثوقة للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية تركز على جودة البيانات والسياسات العامة والمعايير الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.