3 اكتتابات بسوق أبوظبي المالي العام المقبل

توقّع رئيس قسم الاستشارات في صندوق أبوظبي للاكتتابات، باسل الخواجة، أن «يكون هناك أكثر من طرح عام أولي في سوق أبوظبي المالي خلال العام المقبل».

وذكر أن «هناك ثلاثة اكتتابات أولية يتم العمل عليها حالياً مع صندوق أبوظبي للاكتتاب، في قطاعات الضيافة، والتكنولوجيا وقطاع المصارف وتداول العملات».

وأضاف أن هناك نحو ثلاث أو أربع شركات سيبدأ صندوق أبوظبي للاكتتاب العمل عليها قريباً في قطاعات التطوير العقاري والوساطة المالية والصناعة. وأوضح في لقاء مع قناة «سي إن بي سي»، على هامش أسبوع أبوظبي المالي، أنه يتم العمل على دعم ما بين 10 و20% من الشركات التي سيتم طرحها.