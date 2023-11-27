فنادق دبي تسجل أعلى معدلات الإشغال منذ 5 سنوات

سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى معدلات الإشغال على الإطلاق منذ خمس سنوات، على الرغم من دخول نحو 37 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الخدمة، مستفيدة من النمو الكبير الذي سجله قطاع السياحة في دبي خلال السنوات الماضية.

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنه وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، وصل معدل الإشغال العام إلى 76% لنحو 148.8 ألف غرفة فندقية، مقابل 75% لنحو 112 ألف غرفة في نهاية سبتمبر 2018، فيما تخطت نسبة الإشغال في نهاية سبتمبر 2023 الفترة ذاتها من أعوام: 2022 (71%)، و2021 (62%)، و2020 (51%)، و2019 (73%).

بيوت العطلات

وتأتي هذه النتائج القوية للإشغال الفندقية على الرغم أيضاً من دخول آلاف «بيوت العطلات» للخدمة، حيث تشير أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن «بيوت العطلات» في دبي شهدت نمواً قوياً خلال الفترة الماضية، إذ وصل مجموع الوحدات المسجلة لديها إلى 21 ألفاً و132 وحدة، وفرت 32 ألفاً و794 غرفة في نهاية مارس 2023، بنمو نسبته 45.5% من حيث عدد الوحدات، و40.7% من ناحية عدد الغرف مقارنة بنهاية مارس 2022 الذي سجل 14 ألفاً و518 وحدة، و23 ألفاً و299 غرفة. وقد استقبلت «بيوت العطلات» خلال الربع الأول من العام الجاري 137 ألفاً و144 زائراً.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر 2023 نحو 148.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 815 منشأة فندقية، مقابل 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة في نهاية سبتمبر 2022.

بدورها، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة.

معدل الإشغال

وسجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل إشغال مقارنة ببقية الفئات الفندقية وصل إلى 81%، تلتها الشقق الفندقية الفخمة بنسبة بلغت 79%، فيما سجلت الفنادق من فئة «أربع نجوم» وحتى «نجمة واحدة» نسبة إشغال بلغت 76%، والفنادق الفاخرة من فئة «خمس نجوم» معدل إشغال وصل إلى 73%.

أعداد الزوار

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 12.4 مليون زائر دولي بين شهري يناير وسبتمبر 2023، مقارنة بـ10.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة جاوزت 22.5%، ومقابل 12.08 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

معدّلات قوية

واصلت دبي، بحسب البيانات، تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».