دبي الجنوب تحقق العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة عبر عملياتها

سجلت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العديد من الإنجازات من خلال تطبيق ممارسات الاستدامة المختلفة عبر عملياتها في مقرها الرئيسي والمباني الأخرى. ومن ضمن هذه الممارسات، نجحت دبي الجنوب في العام 2022 في تحويل 622 طناً من النفايات الصلبة، أي ما يعادل 29% من إجمالي النفايات الناتجة في ذلك العام من مكبّات النفايات بممارسة التدوير المباشر من خلال الاستفادة من خدمات مرافق استعادة المواد ببلدية دبي وعقود الخدمه المبرمه مع شركات ادارة النفايات .

وأدى هذا الجهد إلى تجنيب البيئه ما يعادل (0.63 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون). وقبل ذلك، وتحديداً في الفترة من يناير 2014 إلى يناير 2021، تم تحويل 4244 طناً من النفايات، اي ما يعادل 22% من إجمالي النفايات الناتجة خلال تلك الفترة من مكبّات النفايات وذلك من خلال إعادة التدوير المباشر، ما أدى إلى تجنيب البيئه ما يعادل 3.87 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ونجحت "الجنوب للطاقة"، الشركة الرائدة في مجال الطاقة، في توليد الطاقة المتجددة عبر مشاريع محطات الطاقة الشمسية، حيث تم توليد أكثر من 5644 ميغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة منذ مارس 2020 وحتى يوليو 2023، أي ما يعادل زراعة أكثر من 40.048 ألف شجرة، كما يوازي انتاج الطاقة النظيفة 54% من الطلب على الكهرباء، ما أدى إلى تجنيب البيئة 519 طناً من ثاني أكسيد الكربون عبر مشاريع مختلفة.

وأكملت دبي الجنوب، أيضاً عمليات التحول من مصابيح الهالوجين الي مصابيح ال "إل إي دي" الموفّرة للطاقة في العام 2020 في مقرها الرئيسي و في مجمع الأعمال وأربعة من المباني الأخرى، حيث أدى هذا التطبيق إلى توفير 733,408 كيلوواط/ ساعة من الطاقة سنوياً وتجنيب البيئه 322 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تم أيضاً تسجيل وفورات سنوية في الطاقة بلغت 4,458,445 كيلوواط/ساعة عند اكتمال مشروع تحويل مصابيح الهالوجين الي مصابيح ال "إل إي دي" لإضاءة جميع الطرق في دبي الجنوب . وحققت محطات التبريد في المناطق التابعة لشركة الجنوب للطاقة منذ اكتمال المشروع، نتائج مبهرة في مجال التعديلات المبتكرة للطاقة حيث نجحت بفضلها بتحقيق توفير في الطاقة بمقدار 6.5 مليون كيلوواط/ ساعة، فضلاً عن التوفير في تكاليف الطاقة بقيمة 2.9 مليون درهم، وتحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يزيد على 2.9 مليون كيلوغرام.

وفيما يتعلق بإعادة تدوير المياه، تمكنت محطة المعالجة لدبي الجنوب في 2022 من تدوير 1,009,470 متر مكعب من مياه الصرف الصحي من مناطق التطوير بدبي الجنوب والمباني المتصلة بالعملاء و مطار آل مكتوم الدولي ومعالجتها، لتحقق مجتمعة تجنيب البيئه قدره 2,471 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستفاده من مياه التدوير في ري الحدائق . وفي الفترة من 2017 إلى 2021، قامت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتدوير وإنتاج 2,262,316 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي المعالجة، أي ما يوازي تجنيبا للبيئة 5,539 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستفاده من مياه التدوير في ري الحدائق .

وفي الفترة من 2018 إلى 2020، حقق مشروع أعمال تحديث نظام المياه في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، و عشرة من المباني السكنية وعشرة اخري من مبانٍ في مجمع الأعمال، ومبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران، توفيراً سنوياً في المياه قدره 16,984,611 غالوناً. وأدى هذا الإنجاز إلى تجنيب البيئه 222 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في تعليقه على إنجازات الشركة في مجال الاستدامة، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، يسعدنا تحقيق نتائج مبهرة في مجال الاستدامة منذ إطلاقنا لهذه الرحلة. ونفخر في دبي الجنوب بالتماشي مع رؤية الحكومة طويلة المدى واستراتيجيات الاستدامة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسنواصل الإسهام في تطبيق ممارسات الاستدامة المختلفة عبر دبي الجنوب في كافة مبانيها".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله و تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.