معدلات إشغال قياسية تصل إلى 100% على الرحلات إلى الإمارات

أكّدت وكالات سفر أن الرحلات المتجهة إلى مطارات دولة الإمارات تشهد معدلات إشغال قياسية وشبه كاملة، وتصل إلى 100% لجزء كبير من الرحلات من مختلف أسواق العالم، وذلك بالتزامن مع الموسم السياحي النشط أصلاً خلال هذه الفترة، وفعاليات الأعمال والمعارض الكبرى التي تستضيفها الدولة، بما في ذلك قمة المناخ «COP28».

وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلب على السفر إلى الإمارات خلال الفترة الحالية في أعلى مستوياته، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، متوقعة موسماً استثنائياً خلال الأشهر المقبلة.

مستويات الإشغال

وقال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «الطلب على السفر إلى دولة الإمارات حالياً في أُوجه، مع تسجيل الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة مستويات إشغال شبه كاملة»، لافتاً إلى أنه «بجانب الموسم السياحي النشط، فإن الدولة تشهد حالياً فعاليات كبرى للأعمال ومعارض عالمية المستوى تستقطب آلاف الزوّار من حول العالم».

وأضاف: «تزداد وتيرة الطلب على السفر إلى الدولة خلال هذه الفترة من السنة بمعدلات كبيرة من مختلف الأسواق في المنطقة وأوروبا وآسيا، وعلى الرغم من تشغيل شركات الطيران لمزيد من الرحلات الجوية خلال الفترة الأخيرة، فإنها لاتزال تشهد إقبالاً عالياً»، مؤكداً أن «الطلب على السفر إلى الإمارات خلال الفترة الحالية في أعلى مستوياته، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية».

وتابع العابدي: «في ظل هذا الإقبال القوي، فإننا نتوقع أن ترتفع وتيرة الطلب إلى مستوى يفوق المعروض من السعة المقعدية أو الغرف الفندقية، واستناداً إلى مؤشر الحجوزات، فإننا سنشهد موسماً استثنائياً خلال الأشهر المقبلة»، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات مركز مالي وسياحي عالمي لملايين الزوّار كل عام».

وأكد أن «وتيرة الطلب هذه تتواصل حتى نهاية رأس السنة والأشهر الأولى من العام الجديد».

وقال العابدي: «انعكس الإشغال الكبير لرحلات الطيران على أداء السوق الفندقية، التي تسجل بدورها معدلات إشغال مرتفعة»، مشيراً إلى أن «السوق الفندقية على الرغم من دخول آلاف الغرف الجديدة، فإن الطلب لايزال قوياً ومعدلات الإشغال تصل إلى مستويات قياسية غير معهودة خلال هذه الفترة من السنة».

حجوزات قوية

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «المؤشرات الحالية تدل على مستويات قوية للحجوزات إلى دولة الإمارات». وأضاف: «وتيرة الطلب مستمرة، وقد نسجل أرقاماً قياسية جديدة في الربع الأخير من العام الجاري، والربع الأول من العام المقبل».

وأوضح الريس: «مستويات الطلب مرتفعة للغاية بالنسبة للحجوزات المؤكدة، ونتوقع أن تتواصل هذه الوتيرة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من الرحلات الجوية من بعض الأسواق، يسجل معدلات إشغال شبه كاملة، وحجم الطلب أعلى من مستويات ما قبل عام 2020».

ورأى أن «هذه الأرقام تترجم بشكل واقعي في مؤشرات الإشغال الفندقي»، لافتاً إلى أن «الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة دخلت الخدمة خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الآلاف من وحدات (بيوت العطلات)، إلا أن معدلات الإشغال الفندقية في زيادة متواصلة، ما يعني أن السوق استطاعت استيعاب هذا الكم الكبير من الغرف الجديدة، وسجلت أداءً قوياً في الإشغال تخطى مستويات الأعوام الماضية».

طلب كبير

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «السوق الإماراتية شهدت طلباً كبيراً على السياحة طوال العام الجاري وبدأت وتيرة هذا الطلب بالارتفاع بمعدلات أكبر خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى مستويات مرتفعة حالياً مع تسجيل الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة معدلات إشغال شبه كاملة، وبنسب تصل إلى 100% لجزء كبير منها، خصوصاً القادمة من أسواق أوروبا وأميركا».

ولفت إلى أن «دولة الإمارات وجهة عالمية بارزة لقضاء العطلات، خصوصاً خلال هذه الفترة من السنة، إضافة إلى الجاذبية الكبيرة لها باعتبارها سوقاً مهمة لعقد فعاليات الأعمال والمؤتمرات، مستفيدة من قوة اقتصادها مركزاً للمال والأعمال».

وأضاف: «بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة، يختار المزيد من الزوار من حول العالم قضاء عطلات في الدولة كل عام خلال هذه الفترة، في ظل الخدمات المميزة التي توفرها معالمها السياحية وعوامل الطقس، وسهولة الوصول إلى مطارات الدولة، وغيرها من عوامل جذب أخرى».

وأكد أن «معدلات التدفق السياحي ترتفع بوتيرة أكبر بدءاً من أكتوبر، خصوصاً من دول الخليج العربي، وأوروبا، فضلاً عن جنوب آسيا»، لافتاً إلى أن «الطلب الكبير على السفر إلى الدولة، أسهم في زيادة ملحوظة بإشغال الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة».

«ويجو»: 2.5 مليون عملية بحث

قال رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مأمون حميدان: «مع اقتراب موسم الفعاليات والأنشطة في دبي، خصوصاً فصل الشتاء، فإن الحجوزات وعمليات البحث تزداد على الطيران والفنادق من الخارج إلى الإمارات».

وكشف حميدان: «سجلنا نحو 2.5 مليون عملية بحث عن الفنادق ورحلات الطيران، خلال أكتوبر وبداية نوفمبر 2023»، لافتاً إلى أن «الطلب على السفر يشهد نمواً ملحوظاً، خصوصاً مع اقتراب عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة». وأشار إلى أن «الإمارات وجهة مميزة خلال هذه الفترة، لما تضمه من فعاليات وأنشطة لمختلف أنواع السياح، إضافة إلى الطقس الجميل خلال فصل الشتاء»، مضيفاً أن «الفنادق تقدم عروضاً وصفقات مثيرة لجذب المزيد من المسافرين، وتقدم أفضل خدمات الرفاهية، مقارنة بكثير من الفنادق حول العالم». وأوضح أن «الدول التي تصدّرت عمليات البحث عن رحلات جوية إلى الدولة الإمارات خلال هذه الفترة هي: الهند، السعودية، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، عُمان، لبنان، قطر، وغيرها من الأسواق حول العالم، فيما تصدّرت المنشآت من (فئة أربع وخمس نجوم) عمليات البحث الفندقي».