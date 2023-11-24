اتفاقية لتطوير مهارات الكوادر العاملة في قطاع الطيران

وقّعت «مطارات دبي» اتفاقية تعاون مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب «IACT»، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، لتوفير حلول تدريبية متخصصة ستسهم في إعادة تعريف منظومة التدريب في قطاع الطيران في المنطقة.

وتركز الاتفاقية، التي وقعت على هامش «معرض دبي للطيران» الذي اختتمت فعالياته أخيراً، على تقييم وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية للموظفين العاملين في قطاع الطيران، فيما وقّع الاتفاقية نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي، بحضور كل من المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، والرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر.

وقال السويدي: «تمثل هذه الشراكة تقدماً كبيراً في مجال التدريب في قطاع الطيران. ومن خلال الخبرة المشتركة للمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب، و(مطارات دبي)، فإننا نتطلع إلى وضع معايير لتقييم وتدريب الموارد البشرية، وتعزيز النمو الشامل والتميز في صناعة الطيران».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي، إن «التعاون مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب هو شهادة على التزامنا المشترك بالتميز في قطاع الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، لا نقوم فقط بتلبية احتياجات الصناعة الحالية فحسب، بل نستعد أيضاً بشكل استباقي للمستقبل من خلال تنمية القوى العاملة الماهرة».