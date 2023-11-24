دبي مقراً لأكبر مركز أخضر في العالم يعمل بالطاقة الشمسية

كشف الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لـ«ديوا» الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، محمد بن سليمان، أن المركز أصبح أكبر مركز بيانات أخضر في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وفقاً للشهادة التي حصل عليها المركز أخيراً من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وقال بن سليمان خلال منتدى المستقبل الرقمي الحكومي المستدام، الذي نظّمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، إن المركز الذي يعمل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، تصل قدرته الإنتاجية إلى 100 ميغاوات، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمليات الإنشائية للمرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري، لزيادة إنتاج الطاقة وتقديمها للمتعاملين.

من جهتها، قالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، إن منصة «جاهز» التي أطلقتها الحكومة في نوفمبر الماضي، قدّمت 550 ألف شارة تدريبية لتنمية المهارات الرقمية والخضراء لموظفي الحكومة الاتحادية، شملت 300 ألف شارة في مجال المهارات الرقمية، و250 ألف شارة للمهارات الخضراء.

وأضافت الرومي في كلمتها خلال منتدى المستقبل، أن مبادرة «جاهز» تستهدف تعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل، مع التركيز بشكل خاص على المهارات الرقمية مثل التحول الرقمي والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والبيانات الخضراء، والمهارات الخضراء، مثل مهارات الاستدامة والاقتصاد الدائري والحياد المناخي وتغير المناخ.

وأشارت الرومي إلى أن الابتكارات الرقمية المستدامة ستكون مقياس التفوق في الجيل الجديد من التحول الرقمي وإدارة العمليات الرقمية، كما سنشهد ظهور نماذج جديدة في العمليات الرقمية الخضراء، سيكون لها دور في تشكيل المستقبل الرقمي، وتحسين البرمجيات وكفاءة الأجهزة، واستخدام مصادر الطاقة المستدامة.

بدوره، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد المسمار، إن التقنيات الرقمية أثبتت أنها يمكن أن تكون جزءاً من الاستراتيجيات العالمية لمواجهة تحدي التغير المناخي، لقدرتها على خفض البصمة الكربونية عبر المساعدة في خلق أسلوب حياة قائم على خفض استهلاك الطاقة، مثل المنازل الذكية والسيارات الكهربائية، وتمكين التواصل والتجارة الرقمية، واستخدام القنوات الرقمية للشراء والبيع والتعلّم، والحصول على الخدمات، وغير ذلك من الأنشطة.