«مرحبا» تسجل 30% نمواً في عملياتها بـ «دبي الدولي»

سجّلت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية في مجال الضيافة في المطارات التابعة لـ«دناتا»، نمواً بنسبة 30% على أساس سنوي في حجوزات المتعاملين في مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023-2024.

وقدّم فريق «مرحبا» خدماته لأكثر من 1.2 مليون مسافر عبر المحطات الثلاث في مطار دبي الدولي، خلال المدة من الأول من أبريل حتى 30 سبتمبر 2023.

واجتذبت صالات «مرحبا» نحو 900 ألف متعامل خلال المدة ذاتها، لتصل إلى ذروة يومية بأكثر من 8000 زائر في يونيو.

ووسّعت «مرحبا» أخيراً عروضها، بإطلاق «مرحبا كونسيرج»، الخدمة الشاملة لتلبية متطلبات الركاب في اللحظة الأخيرة.

وتقع «كاونترات» الخدمة في قاعات المغادرة في مبنييْ الركاب 1 و2 في مطار دبي.