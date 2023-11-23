الإمارات الأولى عالمياً في الإشغال الفندقي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية، بنسبة وصلت إلى نحو 85%، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع سياحة الترفيه والأعمال، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

وذكرت المؤسسة في تقريرها الدوري، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن السوق الفندقية في الإمارات شهدت أداء قوياً، وحققت أعلى إشغال فندقي في العالم على أساس أسبوعي ولشهرين متتاليين، خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن الدولة حققت أعلى معدل إشغال بالعالم في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، مضيفة: «سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة إشغال، مقارنة بأي دولة أخرى في ذلك الأسبوع».

وأوضحت أن الأداء القوي ذاته تحقق في الأسبوع الذي بدأ من 15 أكتوبر الماضي، حيث وصل معدل الإشغال العام حينها إلى 84.6%.

وبيّنت أن الأداء القوي للسوق الفندقية في الإمارات جعل الدولة تتصدر جميع أسواق العالم، مع مستويات الأداء القوية التي تم تسجيلها اعتباراً من أكتوبر الماضي.

وتشهد دولة الإمارات زخماً قوياً خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع وتيرة تدفق الزوار من مختلف الأسواق بدعم من سياحة الترفيه والأعمال، عبر استضافتها مجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة، ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة، ما يجسد مكانة الدولة ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية، على صعيد المنطقة والعالم.

وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات 26 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2023، محققة نمواً بنسبة 24%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية.

• 26 مليار درهم إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 7 أشهر.

1224 منشأة فندقية

وصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 1224 منشأة في نهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدّل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

