البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.5% في 2023

أبقى البنك الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل.

وتوقع البنك، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023، بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.7% في 2023 يرتفع إلى 3.6% في 2024.

وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن من المقدر أن تنمو اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، قبل أن تعاود ارتفاعها لتسجل 3.6 و3.7% في عامَي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9% في 2023، ونسبة 3.4% على المدى المتوسط، بدعم من الاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية.

ووفق التقرير، فإن من المتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام المقبل، ليعكس بذلك توسعاً في القطاعات النفطية وغير النفطية، مع نمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وغير النفطي بنحو 4.2%، مدعوماً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% بنهاية العام الجاري، ترتفع إلى 2.6% في العام المقبل، على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2% في 2023، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.

وقدّر تقرير البنك الدولي أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في عام 2023، وبنسبة 3.3% في 2024، فيما ستستمر القطاعات غير الهيدروكربونية في التوسع بنسبة 4.3% في العام المقبل، مدعومة بالانتعاش في قطاعات السياحة والخدمات وباستمرار مشروعات البنية التحتية، بينما من المتوقع نمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 1.4% في 2023، ترتفع إلى 2.7% في 2024، مدفوعاً بانتعاش قطاعات البناء، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والسياحة.

كما توقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.8% في 2023، وبنسبة 2.5% في 2024، فيما من المتوقع تسجيل نمو قوي في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 3.6% بنهاية العام الجاري، بفضل تزايد أعداد السياح، وتنظيم فعاليات كبيرة، حيث سيسهم تنظيم 14 فعالية رياضية رئيسة إضافية خلال 2023 في تعزيز مكانة قطر مركزاً رياضياً عالمياً.

• البنك توقع أن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.