موانئ دبي تخفض انبعاثات الكربون في الإمارات بالطاقة المتجددة

خفضت مجموعة موانئ دبي العالمية، انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يقارب نسبة 50% هذا العام عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وأصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 200 ألف شهادة دولية للطاقة المتجددة (I-RECs) لمجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن هذا العام. وتضمن تلك الشهادات توليد الكهرباء المستهلكة من مصادر متجددة، حيث يعادل كل منها 1 ميجاوات/ساعة من الكهرباء.

ويتم توليد الشهادات الدولية للطاقة المتجددة من هيئة كهرباء ومياه دبي بواسطة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتدعم عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات والتي تشمل أعمالها في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) والأحواض الجافة العالمية.

وأصبحت تلك العمليات، اليوم مدعومة بنسبة 100% بمصادر الطاقة المتجددة. وبهذا التحوّل هذا العام، تتقدم مجموعة موانئ دبي العالمية بفارق ملحوظ على الهدف الموضوع في دولة الإمارات والمتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وقالت الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية، مها القطان: "نلتزم بدعم وتطوير أجندة التغير المناخي العالمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخالية من الكربون، وتنفيذ ممارسات تجارية مسؤولة، والعمل مع الشركاء المناسبين لتحقيق ذلك الهدف. إننا نقوم بتقييم تأثير أعمالنا بشكل منتظم ونهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وتحسين استدامة عملياتنا. وتشكل إمدادات الطاقة المتجددة جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لإزالة الكربون من عملياتنا، وإني فخورة بأن أكثر من 60% من الكهرباء التي تستهلكها مجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم تأتي من مصادر متجددة. نواصل تنفيذ استراتيجيتنا لإزالة الكربون ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة".

وتمثل جهود إزالة الكربون محوراً جوهرياً في استراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية الرائدة في مجال توفير حلول سلاسل التوريد العالمية المتكاملة. وقد التزمت المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وصافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، تماشياً مع مبادرة صافي انبعاثات صفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050.

ومن بين مبادراتها العالمية، نجحت مجموعة موانئ دبي العالمية في خفض انبعاثاتها الكربونية من خلال استخدام الكهرباء في محطتيها في روتردام وجبل علي، إلى جانب الريادة في استخدام وقود الديزل الحيوي في ميناء ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، والذي أعلن مؤخراً عن عام هو الأكثر رفقاً بالبيئة على الإطلاق. وأعلنت المجموعة مؤخرًا أنها خفضت انبعاثات الكربون عالمياً بنسبة 5 في المائة في عام 2022، مع انخفاض بنسبة 4 في المائة في استهلاك الطاقة.

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية، في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي، قد أعلنت انضمامها إلى تحدي الشحن الأخضر والتزمت باستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع مركز ميرسك ماكنزي مولر (Maersk McKinney Moller) للشحن الخالي من الكربون وانضمت إلى "مختبر التفكير" التابع لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن "الانتقال العادل".