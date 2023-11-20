2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم منها 145 مبايعة للأراضي بقيمة 865.31 مليون درهم و301 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 655.05 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 41.41 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 277.28 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20.79 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6 وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.



وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 55.61 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.29 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 51.66 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.27 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 178.09 مليون درهم و115 رهن فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 774.64 مليون درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 140 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 37.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 18.82 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 4.79 مليون درهم.