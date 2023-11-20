«المالية»: طاولة مستديرة لمناقشة «التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي»

عقدت وزارة المالية بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، طاولة مستديرة حول «التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي»، تطرقت إلى القضايا التي تواجه الدول والمسؤولين الحكوميين، والمستثمرين في علاقاتهم المتعلقة بالاستثمارات المحلية والدولية، وما ينشأ عنها من نزاعات. وناقش الخبراء المنازعات التي تنشأ بين الدول، والمستثمرين، وما يجب على الدولة والشخصيات الحكومية العامة مراعاته عند توقيع الاتفاقيات الداخلية والثنائية والدولية.