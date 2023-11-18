مؤتمر الطاقة الشمسية 2023 يناقش أحدث تقنيات الأنظمة الكهروضوئية السيليكونية

ناقشت الأوراق البحثية التي شاركت في الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، آخر التطورات والابتكارات وأحدث التقنيات المتعلقة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية. وركز نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والعلماء والمختصين العالميين خلال المؤتمر على تحسين أداء وكفاءة الأنظمة الشمسية الكهروضوئية السيليكونية، وخفض تكلفتها.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المؤتمر الذي يعتبر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية، في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة في قوائم التنافسية في مجال الطاقة النظيفة، ومكانة الدولة في قائمة العشر الكبار في كفاءة قطاع الطاقة، وإمارة دبي كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم. وفي ظل البيئة المتسارعة من الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، نولي أهمية كبرى للبحوث والتطوير، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، لمواكبة التطورات والمستجدات، والمساهمة الفاعلة في استشراف وصنع المستقبل المستدام، في إطار استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

وتمحورت الأوراق البحثية المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وبحث المؤتمر أفضل السبل والمواد لتطوير صناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية السيليكونية، والارتقاء بجودة رقائق السيليكون، بهدف زيادة كفاءتها لإنتاج قدر أكبر من الطاقة، بأقل تكلفة ممكنة. وغطي المؤتمر جميع مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السيليكونية، ابتداءً من نقاء السيليكون إلى ترسيب الأغشية الرقيقة، ومن النقل الإلكتروني عبر هياكل الموصلات الجديدة إلى أجهزة عالية الكفاءة، ومن إدارة الضوء إلى تحليل الفاقد، ومن التوصيل إلى تدهور الوحدة بعد التركيب الناجم عن تدهور الخلية.

وتناولت الأوراق البحثية في المؤتمر شتى ميادين معالجة وإنتاج مواد السيليكون، بما في ذلك التبلور، تصنيع الرقائق، تقنيات القطع والأساليب البديلة لإنتاج رقائق السيليكون. كما سلط الضوء على الخصائص الميكانيكية والكهربائية للرقائق الناتجة وتأثيرها على أداء الجهاز، بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على المواد أثناء المعالجة، والخطوات الهندسية لكشف مكامن الخلل، علاوة على تقنيات تكوين الأقطاب، والالتصاق الميكانيكي وتقنيات الأسلاك المتعددة وتوصيل الهياكل الخلوية المتقدمة.

وخصص المؤتمر مساحة لمناقشة الموصلات المكونّة من الممتصات السيليكونية، والطبقات التي تثبط عمل السطح الممتص، جنباً إلى جنب مع فيزياء الأجهزة، وخصائص الموصلات، وخصائص مواد الموصلات الجديدة، وأداء الخلايا المزودة بطبقات من الموصلات مثل السيليكون غير المتبلور، السيليكون متعدد البلورات، وأكاسيد المعادن.

وقدمت جلسات المؤتمر أيضاً شروحاً معمّقة وشاملة لفهم وقياس ونمذجة ظواهر خلايا الطاقة الشمسية السيليكونية، بما في ذلك التفسيرات الجديدة لفيزياء الجهاز، والنماذج متعددة الأبعاد، والتحليل العددي لمفاهيم الخلايا الجديدة، واستراتيجيات قياس فاقد الطاقة، وطرق تقليل الفاقد، والمحاكاة الحاسوبية ووسائل التحقق المرتبطة. كما طرحت الجلسات سبل تطوير تقنيات جديدة لتوصيف الأجهزة التي قد تستند على قياسات الإضاءة الفوتونية أو السعة على سبيل المثال، إضافة إلى إدارة الضوء داخل الخلايا الشمسية السيليكونية والسيليكون الرقيق، هندسة سطح خلايا السيليكون لزيادة امتصاص الفوتونات، وطرق تقليل انعكاس السطح الأمامي وتقليل الامتصاص التشعبي.