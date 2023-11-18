«إيدج» تستكشف الشراكات المحتملة لتطوير الأسلحة الذكية

وقّعت مجموعة «إيدج» وشركة «روكيتسان» التركية المتخصصة بتصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف والذخائر الموجهة والأسلحة، اتفاقية لاستكشاف الشراكات المحتملة في مجال الأسلحة الذكية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه بموجب الاتفاقية الموقعة في معرض دبي للطيران 2023، سيعمل الجانبان معاً لاستكشاف فرص التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة.

وقال رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»، حمد المرر: «سنعمل بشكل وثيق على تحديد أي فرص جديدة من شأنها تعزيز الحلول الذكية»، مضيفاً: «مع تطور اتفاقيتنا المشتركة مع (روكيتسان) بهدف تطوير أنظمة وتقنيات الصواريخ المتقدمة، فإننا نتطلّع إلى تسريع وتطوير مجموعة منتجاتنا من خلال التعاون المشترك والبنّاء، إلى جانب تعزيز علاقتنا كشركات تطوير وتصنيع رائدة في مجالات حلول الأسلحة الذكية».

من جهته، قال نائب رئيس «روكيتسان»، سينك أونين: «من المتوقع أن تستكشف الجهود المشتركة بين (روكيتسان) و(إيدج) الفرص المتاحة في التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة».

إلى ذلك، وقعت «إيدج»، وشركة «كالدس»، مزود الجيل التالي من الطائرات والأنظمة الجوية والأرضية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم في معرض دبي للطيران لدمج حلول «إيدج» من الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الانزلاقية الموجهة في الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز «B-250» ومنصات «كاليدوس» الأخرى.

وتمثل المذكرة جهداً كبيراً تبذله الشركتان نحو تنمية قطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات، وتمهيد الطريق أمام الحلول المستقبلية المصنعة في دولة الإمارات.