«دبــي العالمية» تعزز حضورها في آسيا عبر طوكيو

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تعزيز حضورها في آسيا بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيسهم هذا المكتب في تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اليابان، وتسهيل نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن مكتب طوكيو، يعد المكتب التمثيلي الـ27 للغرفة على مستوى العالم، وتم إطلاقه في إطار مبادرة «دبي غلوبال» الرامية إلى استقطاب شركات واستثمارات ومواهب جديدة إلى الإمارة، وتمكين شركات دبي من توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «افتتاح مكتب تمثيلي لنا في اليابان، يشكل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية التوسع لغرفة دبي العالمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويأتي ذلك استكمالاً لما حققناه من خلال مكاتبنا التمثيلية الخارجية على امتداد القارات الخمس، حيث يوفر المكتب الجديد منصة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع أحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم».

وسيعمل المكتب الجديد على تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين دبي واليابان، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

كما سيعمل على توفير الدعم الميداني اللازم للشركات اليابانية المهتمة بممارسة الأعمال في دبي، وبناء علاقات راسخة مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

وبلغ عدد الشركات اليابانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 74 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بزيادة نسبتها 222% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس تنامي العلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان.

وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع اليابان 38.8 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) خلال العام 2022، ما يجعل من اليابان سابع أكبر شريك تجاري لدبي حول العالم.

• 38.8 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع اليابان في 2022.