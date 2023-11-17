«إيدج» تزوّد طائرات «بوينغ» بقطع مصنّعة آلياً بالشراكة مع «ستراتا»

تُصنّع شركة «إي بي آي»، العمود الفقري للهندسة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، التابعة لـ«مجموعة إيدج»، تجهيزات من التيتانيوم للذيل العمودي في طائرات من طراز «بوينغ 787» لمصلحة «شركة ستراتا للتصنيع»، منشأة التصنيع المتقدمة المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار».

وستتيح الحزمة المقدمة من «ستراتا» بتصنيع تلك القطع داخل دولة الإمارات، إلى جانب تصدير تركيبات الذيل العمودي مباشرة إلى شركة «بوينغ».

وتتطلّب القطع المصنعة آلياً من التيتانيوم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصنيع الآلي المتقدم والخبرات الفنية ومهارات التصنيع العالية، لاسيما معرفة الخبراء الواسعة في التصنيع الفعال، إلى جانب منح التعاون شركة «إي بي آي» EPI موافقتين إضافيتين ترتبطان بتحسين الأسطح لتنظيف التيتانيوم وطلائه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»، مايكل ديشايز: «تتشرف (إي بي آي)، بصفتها شركة رائدة إقليمياً في الحلول الهندسية الدقيقة، وتمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، بالحصول على حزمة التصنيع تلك، وتطوير قدرات التصدير من دولة الإمارات وزيادة معدلاتها، إلى جانب تعزيز كفاءات التصنيع المحلية».

وأضاف: «كما نتطلّع إلى توطيد علاقتنا الممتدة مع (ستراتا)، الشركة الوطنية المتميزة في مجال توريد الأنظمة الفرعية للطائرات. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تعاوننا على دعم قطاع الطيران الوطني، حيث تُشكّل الشراكة شهادة على التزام (إي بي آي) بالتميز والابتكار في مجال قطع ولوازم الطيران المصنّعة محلياً».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «ستراتا»، وبعد عقد من إنشائها، تُصنّع هياكل الطائرات المركبة المتقدمة، حيث اكتسبت الشركة سُمعة جيدة كشريك مفضل لكبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية.

وعززت جهود الشركة الحضور الدولي لدولة الإمارات في قطاع صناعة الطيران، حيث يحمل 8% من الأسطول العالمي الآن شعار «صُنع بفخر في دولة الإمارات»، بينما تُصنّع «إي بي آي» مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز، وقد تم تجهيزها بقدرات وأدوات قطع متقدمة، لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع.