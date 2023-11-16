خبيرة مصرفية: فتح «الحساب» عبر التطبيق الذكي لا يعني أنه «مفعّل»

أكدت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن فتح الحساب المصرفي عبر التطبيق الذكي لا يعني أنه «مفعّل»، كما أنه لا يغني عن التواصل مع البنك خلال فترة معينة متوسطها 15 يوم عمل لاستكمال التعرف المطلوب إلى المتعامل صاحب الحساب المصرفي، حتى لا تضطر البنوك إلى إغلاق الحساب أو تجميده، معتبرة تلك الخطوة مهمة جداً وتصب في مصلحة المتعامل لضمان عدم تعرضه لأي مشكلات مستقبلية تترتب على فتح حساب مصرفي دون علمه مثلاً.

وكان متعاملون كشفوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تطالبهم عبر رسائل نصية بمراجعة فروعها في حال رغبوا بإعادة فتح حساباتهم المصرفية التي أنشأوها عبر التطبيقات الذكية.

حسابات «أونلاين»

وتفصيلاً، قال متعاملون إن بنوكاً تغلق الحسابات المصرفية التي يتم فتحها عبر التطبيقات الذكية، في وقت تتم فيه مطالبتهم عبر رسائل نصية بمراجعة الفروع في حال رغبوا في إعادة فتح تلك الحسابات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن المحادثات التي توفرها هذه البنوك عبر التطبيقات الذكية تحتاج إلى تعديل، ولا تعتبر كافية لإنجاز المعاملات، لاسيما إذا كانت هناك أمور طارئة، مقترحين إتاحة خيار التحدث مباشرة مع موظف البنك وليس جهاز الرد الآلي.

التواصل مع البنك

من جانبها، قال الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «سهّلت البنوك عملية فتح الحسابات المصرفية بأكثر من طريقة، ومنها عبر التطبيق الذكي وخلال دقائق معدودة، بمجرد تحميل المستندات المطلوبة، لكن هذا لا يعني أن الحساب مفعّل، كما أنه لا يغني عن التواصل مع البنك، سواء بزيارة الفرع، أو من خلال مركز خدمة المتعاملين خلال فترة معينة لاستكمال التعرف المطلوب إلى المتعامل صاحب الحساب المصرفي».

وأضافت الهرمودي لـ«الإمارات اليوم»: «تختلف الفترة من بنك إلى آخر، لكنها تبلغ في المتوسط 15 يوم عمل من تاريخ فتح الحساب، وبعدها تغلق بعض البنوك الحساب المصرفي نهائياً، فيما تفضل أخرى تجميده فقط، حتى يتم التواصل مع البنك من قبل المتعامل، واستيفاء باقي الإجراءات والمستندات الخاصة، ومن ثم يمكن بعدها استعادة الحساب المصرفي، والتعامل عليه سحباً وإيداعاً وغيرها من الخدمات».

وأوضحت أن «خطوة التعريف التي تطلبها البنوك من المتعامل تتضمن أسئلة خاصة، للتأكد من أن مَن فتح الحساب المصرفي هو الشخص نفسه، وليس شخصاً آخر انتحل شخصيته»، مشددة على أن «هذه الخطوة مهمة جداً، ولمصلحة المتعامل بالدرجة الأولى، لضمان عدم تعرضه لأي مشكلات مستقبلية تترتب على فتح حساب مصرفي دون علمه مثلاً». ونبهت الهرمودي إلى أن «المتعامل الذي يتجاهل استكمال الخطوات التالية لفتح الحساب المصرفي، وتمر مهلة الـ15 يوماً، سيكون عليه التوجه للفرع لاسترجاع حسابه، سواء أغلق البنك الحساب نهائياً أو جمّده».

«اعرف عميلك»

ولفتت الهرمودي إلى أن «البنوك تقدم أكثر من 90% من خدماتها إلكترونياً في الوقت الحالي، كما سهّلت على المتعاملين إنجاز معاملاتهم المصرفية، إلا أن هناك ضوابط يتم الالتزام بها تتعلق بنظام (اعرف عميلك) المعمول به وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، ومن الأفضل للمتعاملين أن يكملوا أي خطوات مطلوبة بعد فتح الحساب المصرفي (أونلاين)، تفادياً لأي إجراءات من البنوك نتيجة لذلك».