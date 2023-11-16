«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في فرانكفورت

عززت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حضورها في أوروبا بافتتاح مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة فرانكفورت الألمانية، التي تعتبر العاصمة المالية لمنطقة اليورو، حيث سيسهم المكتب الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين دبي وألمانيا، فضلاً عن تسهيل نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمارات بين السوقين.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن مكتب فرانكفورت، يعد خامس مكتب تمثيلي للغرفة في أوروبا، والـ26 حول العالم، ويأتي كجزء من مبادرة «دبي غلوبال»، التي تقودها غرفة دبي العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجية ذات أهمية استراتيجية.

وسيزود المكتب الجديد مجتمع الأعمال الألماني بالدعم اللازم، فضلاً عن بناء علاقات راسخة مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف استقطاب الشركات متعددة الجنسيات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين إلى دبي.

كما سيعرف المكتب بمزايا دبي التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات الألمانية التي تسعى لدخول سوق دبي، فضلاً عن الاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع عالمياً.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نسعى من خلال افتتاح مكتب فرانكفورت إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين ألمانيا ودبي، إذ يدعم هذا الافتتاح رحلتنا لتحقيق هدفنا بتأسيس شبكة مكونة من 50 مكتباً تمثيلياً لدبي في القارات الخمس بحلول عام 2030». وأضاف: «تسهم شبكتنا من المكاتب العالمية في دعم جهودنا لرفع قيمة تجارة الإمارة الخارجية إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033».

وبلغ عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، 433 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو تجاوز 50% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 التي شهدت انضمام 288 شركة ألمانية جديدة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وألمانيا أكثر من 29.3 مليار درهم خلال العام الماضي، وتركزت في مجالات عدة، منها المعدات، والسيارات والإلكترونيات، والمنتجات الصيدلانية، والطائرات وقطعها.

• 433 شركة ألمانية جديدة انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال 8 أشهر، بنمو 50%.