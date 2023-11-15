«دبي للطيران المدني» تطوّر صناعة التنقل الجوي

وقّعت هيئة دبي للطيران المدني، مذكرة تعاون مع «عنان»، شركة التكنولوجيا الإماراتية، لإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، ووضع الأسس الرسمية لتعزيز جهود البحث العلمي، وإيجاد الحلول العلمية المبتكرة لتطوير صناعة التنقل الجوي، وتطوير آليات العمل فيها تعزيزاً لقدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي بالدولة.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى استخدام أفضل الممارسات التقنية لرسم خريطة طريق ونموذج حوكمة شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار وتطوير الإطار التنظيمي في مجال طائرات نقل البضائع الثقيلة ذاتية القيادة، والطائرات ذاتية القيادة التي تعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL» في دبي. وتسهم الهيئة في تقديم التحديثات عن آخر مستجدات القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني والطائرات بدون طيار، وتقديم الدعم لاستخراج تصاريح عدم الممانعة لعملياتها التشغيلية.

وقال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي: «لقد حظيت الطائرات بدون طيار، ذاتية القيادة، باهتمام متزايد كأحد التطورات المستقبلية المهمة في قطاع الطيران المدني. ومن منطلق اختصاصات الهيئة بأن تقوم بتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، وكل الأنشِطة المُرتبِطة بها في الإمارة، قامت بتطوير إطار قانون متكامل لتحقيق ذلك. وبصدور القانون رقم (4) لعام 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكامه المتعلقة بتحديد عمليات التشغيل والإشراف عليها في المجال الجوي المخصص لذلك، والذي تعتمده الهيئة مع المسارات الجوية التي يسمح للطائرات بدون طيار بالتحليق فيها، واعتماد المشغلين، وقائد الطائرة، والمراقب، وأعضاء الطاقم، واعتماد معايير إنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار، والموافقة على تشغيلها، والموافقة على إجراء التجارب التشغيلية». وأضاف المدير التنفيذي لشركة «عنان»، علي العميمي: «تلتزم شركة (عنان) من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للطيران المدني، تعزيز معايير الأمن والسلامة لقطاع الطيران، ودفع آفاق الابتكار وجهود البحث العلمي، والتطوير لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية».