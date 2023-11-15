304 مليارات درهم صفقات اليومين الأول والثاني لمعرض دبي للطيران

بلغ إجمالي قيمة صفقات الطائرات التجارية المعلنة والمؤكدة خلال فعاليات اليومين الأول والثاني من معرض دبي للطيران 2023، النسخة الكبرى في تاريخه، أكثر من 82.85 مليار دولار (نحو 304 مليارات درهم)، شملت 254 طائرة، باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية.

وأعلنت شركة مصر للطيران، خلال اليوم الثاني من فعاليات المعرض، توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات من طراز «A350-900»، بقيمة تصل إلى نحو 3.17 مليارات دولار (11.6 مليار درهم)، حيث تأتي هذه الصفقة في إطار سعى الناقلة لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي.

كما وقّعت شركة «سكات إيرلاينز» الكازاخستانية طلبية لشراء سبع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» بقيمة 851 مليون دولار (نحو 3.1 مليارات درهم).

وذكرت شركة «بوينغ» والخطوط الجوية الإثيوبية، أن الشركة الأميركية وافقت على طلب 11 طائرة «787 دريملاينر 9» بقيمة 3.2 مليارات دولار (11.7 مليار درهم)، إضافة إلى 20 طائرة «737 ماكس 8» بقيمة 2.43 مليار دولار (8.91 مليارات درهم).

كما تشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 «طائرة 787 دريملاينر 9»، و21 طائرة «737 ماكس».

وكان اليوم الأول من معرض دبي للطيران، سجل صفقات بأكثر من 73.2 مليار دولار (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء وصفقات العقود العسكرية، أبرزها صفقة لشركة طيران الإمارات، بطلب 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض، بقيمة إجمالية بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم)، فضلاً عن صفقة لـ«فلاي دبي» لشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم).