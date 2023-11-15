اتفاقية تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات» وجهات أوروبية وكاريبية جديدة

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«كوندور»، عن تفعيل اتفاقية الـ«إنترلاين» المبرمة بينهما، والتي ستعزز اتصال المتعاملين إلى 70 وجهة تديرها الناقلتان في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة. ووقعت الناقلتان أيضاً اتفاقية برنامجي المسافر الدائم، لتمكين أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» من كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تشغلها «كوندور».

ووقع الاتفاقيتين في معرض دبي للطيران، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والمدير التجاري لشركة «كوندور»، جينز بويد.

وسيتوفر لركاب «طيران الإمارات»، اعتباراً من يوم أمس، الاستمتاع بوصول سلس إلى وجهات أوروبية وكاريبية جديدة تديرها «كوندور»، بما في ذلك 24 نقطة إقليمية عبر فرانكفورت، و12 نقطة إقليمية عبر دوسلدورف، ونسع نقاط إقليمية عبر هامبورغ، و12 نقطة إقليمية عبر ميونيخ. وتشمل بعض المدن الأكثر شعبية، المتاحة أمام متعاملي «طيران الإمارات»، كلاً من: مالقة، وكانكون، وغرينادا، وهافانا، وإيبيزا، وغيرها، بتذكرة واحدة وتسجيل الأمتعة بسهولة إلى الوجهة النهائية.

كما توفر الاتفاقية لمتعاملي «كوندور» سهولة الوصول إلى الرحلات التي تشغلها «طيران الإمارات» بين فرانكفورت ودبي، وعبرها إلى 12 نقطة في آسيا وأستراليا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك أوكلاند وبانكوك، وماليه، ومسقط، وموريشيوس، وغيرها.

وتوسع الشراكة الجديدة حضور «طيران الإمارات» في أوروبا بمقدار 57 نقطة إضافية عبر بواباتها الأربع الحالية في ألمانيا، ما يوفر مزيداً من الخيارات وإمكانية الاتصال للمتعاملين مع الناقلة إلى وجهات أوروبية شهيرة لسفر الأعمال والسياحة على السواء.

وكانت «طيران الإمارات» بدأت خدمة ألمانيا منذ عام 1987، وتشغل حالياً 63 رحلة أسبوعياً إلى فرانكفورت وهامبورغ، ودوسلدورف، وميونيخ. وتواصل الناقلة تعزيز عملياتها العالمية والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتزويد المتعاملين بوصول سلس إلى العديد من النقاط خارج شبكتها الخاصة التي تغطي الآن 144 وجهة.