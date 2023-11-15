اتفاقية بين «إيرباص» و«مبادلة» لدعم جيل جديد من مهندسي الطيران الإماراتيين

أعلنت شركة «إيرباص» توقيع اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار، لتوفير فرص تدريب للطلبة الإماراتيين في السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة.

وبموجب الاتفاقية، تشرف «إيرباص» خلال السنوات الثلاث المقبلة، على تدريب 12 طالباً إماراتياً في السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة، وذلك في مقرها بمدينة تولوز الفرنسية، على أن يتولى فريق من الخبراء والأخصائيين لديها، الإشراف على الطلاب في مرحلة التدريب.

وجرى توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران 2023، بحضور مديرة شؤون التوطين في «مبادلة»، فاطمة المرزوقي، ورئيس شركة «إيرباص» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، ميكائيل هواري.

وقالت فاطمة المرزوقي: «تسرنا المشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة، وتوفير فرص استثنائية للطلبة الإماراتيين في المستقبل».

وأضافت: «تعد الكوادر البشرية من أهم الأصول لدينا، ونتطلع من وراء هذه الشراكة إلى تطوير قدراتهم عالمية المستوى. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز جهود التوطين لدينا، كما تؤكد التزامنا بتسريع عملية التحول في دولة الإمارات، من خلال تطوير المواهب والكفاءات الإماراتية التي ستلعب دوراً في نمو القطاعات الحيوية، لتحقيق مستقبل مزدهر على مستوى إمارة أبوظبي».

من جهته، قال ميكائيل هواري: «حرصت (إيرباص) طوال عقود على التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية، لرعاية المواهب الشابة وتطوير قدراتهم. ويسهم تمكين الشباب وصقل مهاراتهم في دعم النمو المستقبلي لقطاع الطيران وتطوره».