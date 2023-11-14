"العربية أبوظبي" تنقل عملياتها إلى المبنى (A) في مطار أبوظبي

أعلنت شركة "العربية أبوظبي"، عن نقل عملياتها التشغيلية إلى مبنى المسافرين (A) في مطار أبوظبي الدولي الجديد اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.

ويعد المبنى (A) إحدى أكبر مباني المسافرين في العالم بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع إمكانية تنفيذ إجراءات السفر لـ11 ألف مسافر في الساعة وتشغيل 79 طائرة في أي وقت.

وستستقبل "العربية أبوظبي" أولى رحلاتها القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت إلى المبنى الجديد، بينما تتجه أولى رحلاتها المغادرة منه إلى كولكاتا في الهند.

ويأتي نقل عمليات الشركة إلى مبنى المسافرين (A) في أعقاب المرحلة الثالثة من انتقال شركات الطيران إلى المبنى. ويركز المبنى الجديد على الارتقاء بالتجربة الشاملة للمسافرين، وحسن فعَالية العمليات التشغيلية، وضمان أرقى المعايير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، عادل العلي: "نتطلع إلى بدء عملياتنا التشغيلية من مبنى المسافرين الجديد، والذي يدعم طموحنا في زيادة قدرات أسطولنا الحالي لتلبية احتياجات السفر المتنامية من وإلى العاصمة الإماراتية".

وأضاف: "مع تجهيزه بأحدث التقنيات المتقدمة لتسهيل حركة المسافرين، يضمن مبنى المسافرين (A) توفير أعلى مستويات الراحة، والارتقاء بتجارب المسافرين، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للسياحة والأعمال".