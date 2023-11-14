«غرفة عجمان» تكثف جهودها لدعم وتنمية الصادرات الخدمية

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، أن الغرفة تكثف جهودها لدعم وتنمية الصادرات الخدمية التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، حيث تعمل الغرفة والدوائر المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المحلية الاقتصادية في الدولة، على تطوير وتنشيط هذا القطاع الحيوي، والخروج بإحصاءات دقيقة حول صادرات الخدمات للوقوف على فرص تطوير ونمو القطاع.

وأشار المويجعي إلى أن عجمان تمتلك ممكنات تنافسية كبيرة لزيادة مساهمتها في نمو الصادرات الخدمية، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والسياحة العلاجية، وغيرها من المجالات.