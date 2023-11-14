1.32 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» في 9 أشهر

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة أرباحاً صافية قياسية، بلغت 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 16%، لتصل إلى 4.45 مليارات درهم.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «حافظت مجموعة (العربية للطيران) على نمو أعمالها القوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، من خلال توسيع خدماتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبع، وإطلاق وجهات جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية».

وأضاف أن إجمالي عدد المسافرين بلغ 12.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 36% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

كما سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قياسية قدرها 522 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر2023، بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.