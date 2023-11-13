شركة تاكسي دبي ش.م.ع تُعلن عن عزمها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، نيتها إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" "أو "الطرح") وإدراج جزء من أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

إتاحة ستمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً ("المساهم البائع")

يتاح الطرح العام الاولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو موضح أدناه)، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه)

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر

يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة

من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج و بدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023



هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم إماراتي

بعد استكمال الطرح و ابتداءً من السنة المالية 2024 ، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام.

تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم إماراتي عن الربع الرابع من عام 2023.

بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة

تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.

تخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.



وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي:

"تواصل دبي بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها".

وأضاف: "بالاستفادة من البنية التحتية الاستثنائية لدبي والطموح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وخطة دبي الحضرية 2040 التي ستؤدي إلى مدينة متوسعة، تعتبر شركة تاكسي دبي عاملاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، حيث تؤدي دوراً رائداً و أساسياً في نقل ملايين الأشخاص الذين يعتبرون دبي وطنهم، والعدد المتزايد من السياح الذين يزورون دولة الإمارات كل عام".

واختتم بقوله: " تفخر شركة تاكسي دبي بدعم برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي، مما يوفر فرصة أخرى للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقافة الابتكار والصناعة الرائدة عالمياً".



تفاصيل عملية الطرح

يتوقع المساهم البائع بيع 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي (أي ما يعادل إجمالي 624,750,000 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات ، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتكون الطرح من:

طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم "الشريحة الأولى") وطرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتماداً على اللائحة S لعام 1933 (بصيغتها المعدلة) ووفقاً لعرض الإعفاء ("عرض المستثمر المؤهل" وكما هو مشار إليه في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم مشتركي "الشريحة الثانية")

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:

سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز") .

سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق") .



ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 21 نوفمبر 2023 إلى 28 نوفمبر 2023، بينما من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين من 21 نوفمبر 2023 إلى 29 نوفمبر 2023.

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال وبعد عملية بناء سجل الأوامر . سيكتتب المستثمرون المشاركون في الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات ، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لاتفاقية تغطية الاكتتاب المتوقع إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومدراء الاكتتاب المشتركون قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب")، فإنه من المتوقع أن تخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع عقب تاريخ الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى مدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، والتي تخضع لحالات محددة مسموح بها لنقل الأسهم كما هو موضح باتفاقية تغطية الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر وفقا لما ورد في نشرة الاكتتاب. سيتم نشر تفاصيل "الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد" في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص اكتتاب المستثمرين المحترفين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية. وستنشر نشرة الاكتتاب والإعلان العام في دولة الإمارات اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولي في الوقت المناسب. و ستكون نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولي متاحة على https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.



أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة

نبذة عن شركة تاكسي دبي

تُعد الشركة شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تبلغ حصتها سوقية حوالي 44% (من حيث حجم مركبات الأجرة) كما في 30 يونيو 2023 وفقاً لمستشار القطاع، وبذلك تُعتبر حالياً أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي، حيث يحصل منافسها الأكبر التالي لتشغيل مركبات الأجرة على حصة سوقية تبلغ نسبة 22% فقط. تأسست شركة تاكسي دبي كشركة مركبات أجرة في عام 1994، ثم توسعت منذ ذلك الحين لتشمل أعمال التنقل الأخرى من خلال الاستفادة من قيادتها المهيمنة في قطاع مركبات الأجرة والقوة التشغيلية. هذا وتقدم مجموعة واسعة من حلول النقل عبر خطوط الأعمال الأربعة الرئيسية التي تضم خدمات مركبات الأجرة من خلال أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات والمكونة من مركبات يقودها سائقين لتقديم خدمة فاخرة، وخدمات الحافلات ، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بنحو 44 مليون رحلة، منها 42 مليون رحلة بمركبات الأجرة. كما في 30 يونيو 2023، تشغل الشركة عبر خطوط أعمالها أكثر من 7,000 مركبة (منها 5,216 مركبة أجرة) وعملت مع أكثر من 14000 سائق شريك.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي" ونصّ القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتُصبح شركة مُساهمة عامة تُسمّى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المُستقِلّة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها

مزايا الاستثمار

تعمل الشركة في سوق مميز يشهد نمواً واسعاً ومتسارعاً

تُعد شركة تاكسي دبي حالياً المشغل الرئيسي لمركبات الأجرة في دبي، حيث تبلغ حصتها سوقية حوالي 44% (من حيث حجم سيارات الأجرة) كما في 30 يونيو 2023 ، كما أنها تعمل أيضاً في خطوط أعمال التنقل الأخرى، وتحديداً الحافلات ومركبات الليموزين ودراجات التوصيل.

تمتاز الشركة أنها تتمتع بالقدرة على الاستفادة من العمل في سوق خدمات النقل الأوسع، والذي يتمتع بإمكانيات استراتيجية للاستفادة من اقتصاد دبي المتنامي والتركيبة السكانية المواتية.

من المتوقع أن ينمو سوق مركبات الأجرة والطلب الإلكتروني في دبي جزئياً نتيجة لمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 3% في عدد سكان دبي من عام 2023 إلى عام 2040، إلى جانب نمو متوقع بنسبة 20% في قطاع السياحة في دبي من عام 2022 إلى عام 2025. مدينة موسعة تنبثق من خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 ومع إقامة أكثر من 425 حدثاً سنوياً في دبي.

تدعم هذه التوجهات السكانية والسياحية المتوقعة الخطط الاستراتيجية الحكومية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

من عام 2017 إلى عام 2022، ظل عدد ركاب مركبات الأجرة كنسبة مئوية من إجمالي عدد الركاب في دبي (الذي يتكون من مركبات الأجرة والمترو والترام والحافلات) ثابتاً نسبياً عند حوالي 32% إلى 34% كل عام

يعود هذا الاستخدام المرتفع المستمر لمركبات الأجرة في دبي أيضاً إلى انخفاض الازدحام المروري، وأسعار مركبات الأجرة المعقولة وفقاً للمعايير الدولية، وموسمية الظروف الجوية، وارتفاع توافر مركبات الأجرة مما يقلل أوقات الانتظار، وارتفاع الدخل المتاح

أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي بحصة سوقية مهيمنة

تُعد شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي، حيث تمتلك حصة سوقية مهيمنة تبلغ حوالي 44% من إجمالي مركبات الأجرة كما في 30 يونيو 2023 (وتوفر 44% من إجمالي الإيرادات للكيلومترات التي تقطعها مركبات الأجرة وحوالي 39% من رحلات مركبات الأجرة كما في 31 مايو 2023) وفقاً لمستشار القطاع، مما يجعل حجمها ضعف حجم ثاني أكبر مشغل مركبات أجرة.

اكتسبت شركة تاكسي دبي ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة، كما أن حجم عملياتها يوفر وفورات كبيرة في الحجم والقدرة على التفاوض بشأن شروط الدفع مع موردي المركبات وقطع الغيار ومقدمي الوقود والبائعين الآخرين.

تدير شركة تاكسي دبي العقود التجارية الرئيسية على أساس حصري وفي المواقع الرئيسية المرغوبة، بما في ذلك مطار دبي الدولي (DXB). ونظراً لإطار التسعير التنظيمي الذي يفرض على العملاء رسوماً إضافية للمطار لجميع الرحلات التي تبدأ في المطار، فإن الأسعار خارج أوقات الذروة مقابل سعر سيارات الأجرة من مطار دبي لرحلة طولها 10 كيلومترات، هي ضعف الأجرة تقريباً لجميع رحلات مركبات الأجرة الأخرى ذات المسافة المماثلة في دبي

توفر شركة تاكسي دبي أيضاً خدمات الليموزين على أساس النقل الحصري من المعالم المهمة في دبي، والتي تقع عادةً في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وفندق أتلانتس ومركز دبي التجاري العالمي.

يسمح حجم شركة تاكسي دبي لها بإنشاء مركز مراقبة العمليات الخاص بها ("OCC") مع التحليلات الداخلية (بما في ذلك التحليل التنبؤي من خلال الخرائط الحرارية) التي تمكن الشركة من إرسال المركبات ومراقبة حركة المرور المباشرة والازدحام وتخصيص السائقين وفقاً لذلك

الإطار التنظيمي المناسب لمركبات الأجرة، مما يخلق حواجز عالية أمام الدخول

تضمن هيئة الطرق والمواصلات، باعتبارها الجهة التنظيمية الوحيدة لصناعة مركبات الأجرة في دبي، التحكم في العرض والحماية التنظيمية وديناميات السوق المستقرة، من خلال الإدارة الدقيقة لإنشاء وإصدار لوحات ترخيص جديدة، والتي يتم إصدارها من خلال عملية المزاد، وبالتالي السيطرة على إدخال مركبات الأجرة الجديدة إلى السوق

منذ عام 2018، أدخلت هيئة الطرق والمواصلات 1,350 لوحة ترخيص جديدة، مما يعكس سياستها في التوفيق بين العرض والطلب بناءً على احتياجات المدينة

كل مزاد لهيئة الطرق والمواصلات مفتوح أمام أصحاب الامتياز الخمسة الحاليين لمركبات الأجرة الذين يعملون بموجب اتفاقيات امتياز مع هيئة الطرق والمواصلات. وسيحتاج أي مقدمي عروض آخرين إلى الخضوع لعملية الموافقة المسبقة لهيئة الطرق والمواصلات قبل أن يتمكنوا من تقديم العروض

أنشأت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً نظام تسعير قوي ودفاعي يوفر مستوى معيناً من الحماية من المنافسة ومن التقلبات في تكاليف أصحاب الامتياز. تطلب هيئة الطرق والمواصلات من جميع أصحاب الامتياز فرض تعريفة ثابتة على الركاب بناءً على صيغة تأخذ في الاعتبار تقلبات الوقود

في حين أن الأسواق الجغرافية الأخرى تسمح في كثير من الأحيان للداخلين الجدد إلى السوق من خلال تطبيقات الحجز الإلكتروني، فإن سوق مركبات الأجرة والليموزين في دبي يتم تنظيمه من قبل هيئة الطرق والمواصلات، مما يسمح لها بإدارة قطاع مركبات الأجرة عن كثب، والتحكم بشكل غير مباشر في قطاعي مركبات الليموزين والتنقل عبر الطلب الإلكتروني

بالنسبة لمركبات الليموزين، تفرض هيئة الطرق والمواصلات أن تكون تعرفة العملاء أعلى بنسبة 30% على الأقل من تعرفة متعاملي خدمة سيارات الأجرة من خلال متطلبات الترخيص الإلزامية لسائقي سيارات الليموزين

توفر مثل هذه التفويضات نقطة أساسية ذات قيمة وأمان نظراً للتأثير والنزوح الذي أحدثته خدمات الطلب عبر الإنترنت في الأسواق الجغرافية الأخرى في التنافس مع مركبات الأجرة المحلية

شركة رائدة في مجال التنقل الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدارة مركزة للقوى العاملة

ضمن خط أعمال مركبات الليموزين، اعتباراً من 30 يونيو 2023، قامت الشركة بتشغيل 387 مركبة فاخرة، وتقدم خدمات مع سائق مصممة خصيصاً لصناعة السياحة المزدهرة في دبي ومتاحة على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع.

في خط أعمال الحافلات، الذي بدأ عملياته في عام 2015، شهدت الشركة نمواً كبيراً مؤخراً من خلال الفوز بعقود استراتيجية ونشر حافلات جديدة بسرعة في أعقاب جائحة كوفيد-19. اعتباراً من 30 يونيو 2023، قامت الشركة بتشغيل 946 حافلة بما في ذلك الحافلات المدرسية والحافلات التجارية

من المتوقع أن يرتفع عدد طلاب المدارس في دبي من 343,000 في عام 2023 إلى 550,000 بحلول عام 2040، وتعتقد الإدارة أن شركة تاكسي دبي في وضع جيد لاغتنام فرص النمو في قطاع التعليم

في أعقاب جائحة كوفيد-19 والطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت وخدمات التوصيل الأخرى، دخلت شركة تاكسي دبي سوق خدمات توصيل الطلبات من خلال إطلاق خدمة دراجات التوصيل الخاصة بها في عام 2022

من المتوقع أن تنمو قيمة قطاع دراجات التوصيل في دولة الإمارات من 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 3.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 15% خلال تلك الفترة، وفقاً لاستشاري القطاع .

اعتباراً من 30 يونيو 2023، تم تقديم خدمات شركة تاكسي دبي من خلال 14,538 سائقاً، منهم 12,336 سائقاً لمركبات الأجرة، و970 سائقاً للحافلات، و630 سائقاً لدراجات التوصيل، و602 سائقاً لمركبات الليموزين

بين عامي 2019 و2022، قامت شركة تاكسي دبي بتدريب أكثر من 9000 سائق كل عام في مركز التدريب المعتمد التابع لها

نموذج أعمال متكامل يستفيد من الحلول التقنية المتميزة

كانت شركة تاكسي دبي من أوائل الشركات التي شاركت في أعمال الحجز الإلكتروني ودخلت في شراكة مع تطبيق هلا في عام 2019 لتلبية احتياجات سوق الطلب الإلكتروني الناشئ في دبي

في عام 2020، كان الطلب الإلكتروني مسؤولاً عن 11% فقط من خدمات سيارات الأجرة في دبي. وفي النصف الأول من عام 2023، ساهم الطلب الإلكتروني في توفير 31% من خدمات سيارات الأجرة في دبي، حيث وفرت شركة تاكسي دبي 33% من هذه الرحلات. وتستهدف حكومة دبي أن يؤدي الطلب الإلكتروني إلى توليد 80% من هذه الخدمات في الأعوام المقبلة

لدى شركة تاكسي دبي تطبيق خاص بها لتلبية طلبات الحجز الإلكتروني: تطبيق DTC App.

حالياً، يوفر تطبيق DTC App فقط خدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات للعملاء في جميع أنحاء دبي ومن دبي إلى الإمارات المجاورة

اعتباراً من 30 يونيو 2023، تم تنزيل تطبيق شركة تاكسي دبي أكثر من 400,000 مرة، وتم استخدامه لطلب أكثر من 400,000 رحلة وبلغ متوسط عدد المستخدمين أكثر من 30,000 مستخدم شهرياً. علاوة على ذلك، أطلقت شركة تاكسي دبي تطبيقها الخاص لخط أعمال الحافلات الخاص بها أيضاً

تمتلك الشركة مركز مراقبة عمليات متقدم وخاص بها (OCC) حيث يمكنها تتبع عملياتها المباشرة، واستخدام وإدارة الأسطول وموظفيها وسائقيها، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية والتحكم في أي تغييرات ضرورية لضمان تنفيذ العمليات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب

تعتزم شركة تاكسي دبي القيام بمزيد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات الضخمة والتكامل في مبادرات المدينة الذكية في دبي والتي سيتم إدارتها في مركز مراقبة العمليات (OCC) التابع لها

قد تقوم شركة تاكسي دبي بتوسيع نهجها في الطلب الإلكتروني واستكشاف الشراكات مع تطبيقات الحجز الإلكتروني الدولية الأخرى خارج تطبيق هلا والتطبيقات المحلية الأخرى (والتي سمحت بها اللوائح منذ يوليو 2023)

فريق متمرس من كبار المديرين وفريق إدارة يتمتع بقدرات تنفيذية قوية

يتمتع فريق الإدارة بخبرة كبيرة داخل الشركة وهيئة الطرق والمواصلات، مما يوفر له فهماً قيماً للغاية لقطاع التنقل بأكمله

يتم دعم الشركة أيضاً من قبل أصحاب المصلحة الملتزمين مثل هيئة الطرق والمواصلات (باعتبارها الجهة التنظيمية والشريك التشغيلي في مجالات مثل بنية "أنظمة الإدارة الآلية لسيارات الأجرة " والمساهم الحالي، دائرة المالية ، الذين يدعمون فريق الإدارة في هدفهم لتقديم أفضل الخدمات وتجاوز توقعات العملاء.

تحظى شركة تاكسي دبي بشهرة عالمية كبيرة بعد فوزها بجائزة "ثقافة المنظمات العظيمة " عام 2022

وجائزة من سيملس ميدل ايست في 2022 عن فئة "أفضل حلول التحول الرقمي والابتكار (للعام)،

"أفضل تطبيق للتقنيات في مجال الخدمات اللوجستية"، والتي مُنحت للشركة من قبل جوائز فيوتشر إنتربرايز، بالإضافة إلى جائزة بريستيج "لأفضل شركة مركبات أجرة لهذا العام - الإمارات ".

شريك رائد في الحوكمة البيئية والاجتماعية مع تركيز قوي على الاستدامة الحضرية

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلتزم بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقد وضعت دبي أهدافاً طموحة لتصبح مدينة مستدامة وداعمة للتنقل الأخضر بما يتماشى مع هذه الالتزامات

تمتلك شركة تاكسي دبي أكبر أسطول من المركبات الصديقة للبيئة في دبي، منها ما يقرب من 80% عبارة عن سيارات هجينة لمركبات الأجرة وحوالي 77% عبارة عن مركبات هجينة/كهربائية في قطاع الليموزين، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2023.

لدى شركة تاكسي دبي أهداف لتحقيقها حول توفير مركبات هجينة أو كهربائية بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2024، أي قبل ثلاث سنوات من هدف هيئة الطرق والمواصلات لعام 2027 لجميع مركبات الأجرة في دبي

تعطي شركة تاكسي دبي الأولوية لتحويل أسطولها حيث ستمكن هذه المبادرة الخضراء الشركة أيضاً من تحسين ربحيتها من خلال تقليل تكاليف الوقود

تتمتع شركة تاكسي دبي بالشفافية الكاملة، حيث توفر الوضوح الكامل بشأن الأسعار ومعايير تخصيص مركبات الأجرة ولديها لجان تشرف على الجوانب الرئيسية للعمليات وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة. ومن خلال الجمع بين هذه العوامل، تعتقد الشركة أن التزامها تجاه الأفراد والحوكمة الرشيدة يساهم في تحقيق رضا المتعاملين بشكل كبير.

بيانات مالية قوية تُظهر الربحية ونقاط قوة التدفق النقدي

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت شركة تاكسي دبي نمواً في إيراداتها بنسبة 31.4% مقارنة بالعام السابق وأعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تواصل الشركة تجربة طلب قوي وثابت على خدماتها في جميع خطوط أعمالها

بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 25.4% مقارنة بـ 17.8% في الفترة السابقة، وهو أيضاً أعلى بكثير من هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 20.0% الذي تم تحقيقه قبل الجائحة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وأعلى من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بلغ هامش صافي الدخل للشركة 19.5% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ بعد الجائحة من سالب 16.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مما يدعم توقعات الشركة بأنها ستكون قادرة على الحفاظ على دخل جيد لتوزيع الأرباح

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق ، مع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.5% و نمو هامش صافي الدخل بنسبة 18.9%

تواصل شركة تاكسي دبي الاحتفاظ بتدفق نقدي حر قوي بقيمة 95.4 مليون درهم إماراتي ونسبة تحويل نقدي قوية تبلغ 44.8% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023

التمتع بالقدرة على الاستفادة من فرص النمو الإضافية

تتمتع شركة تاكسي دبي، بفضل المرونة التي توفرها عملياتها وأدائها المالي، بالإمكانيات اللازمة لتعزيز نموها المستقبلي حيث تستثمر في التوسع في عوامل النمو التالية:

تحسين الكفاءة التشغيلية باستمرار من خلال زيادة استخدام الأسطول ومتوسط عدد الرحلات يومياً؛

الاستفادة من نمو انتشار الحجز الإلكتروني الذي يمثل حالياً ما نسبته 31.0% من جميع رحلات مركبات الأجرة في دبي، حيث تستهدف حكومة دبي أن يصل الحجز الإلكتروني إلى ما نسبته 80.0%؛

التوسع في القطاعات الأخرى، مع تركيز المرحلة التالية من توسع شركة تاكسي دبي على تنمية خطوط أعمال الحافلات ودراجات التوصيل؛

توسيع أسطول سيارات الأجرة بعدد لوحات الترخيص الجديدة التي ستمنحها هيئة الطرق والمواصلات والتي من المتوقع أن تتماشى مع حصة السوق الحالية لشركة تاكسي دبي؛

الاستثمار المستمر في المجال الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن وأتمتة العمليات، مع الاستمرار أيضاً في تطوير قدرات تطبيق تاكسي دبي”DTC App”؛

زيادة تعرفة خدمة مركبات الأجرة (في حالة موافقة هيئة الطرق والمواصلات) ورحلات الليموزين خلال أوقات ذروة الطلب؛ ومن المتوقع أن تفرض هيئة الطرق والمواصلات على التسعير لمركبات الأجرة المحجوزة من خلال الحجز الإلكتروني اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023، وتدرس شركة تاكسي دبي تطبيق التسعير الزائد لخدمات الليموزين الخاصة بها؛

توسيع عملياتها خارج دبي، مع وجود شركة تاكسي دبي بالفعل في عجمان من خلال خط أعمال حافلات الشركة؛ و من خلال التوسع غير العضوي حيث تتمتع شركة تاكسي دبي بالقدرة على الاستحواذ المنافسين الأصغر في قطاع يعتمد على الحجم.

