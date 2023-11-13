«وصل» تنجز أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دبي

أعلنت «وصل»، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إتمام واحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارة، كجزء من التزام «وصل» بتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، وفي إطار جهود دبي لتنويع وتطوير مصادر الطاقة، وضمان تأمين إمداداتها، وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

ويتماشى الإعلان مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، كما يأتي متزامناً مع «عام الاستدامة»، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28».

ألواح شمسية

وأوضحت الشركة أن المشروع الرائد تم تنفيذه بالتعاون مع «شركة الاتحاد لخدمات الطاقة»، لتزويد مجموعة كبيرة من عقارات «وصل» بألواح متطورة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث شمل المشروع تركيب أكثر من 22 ألفاً من الألواح الشمسية المتطورة على 44 مبنى وبعض المرافق الأخرى، ما سيؤدي إلى توليد 11 مليون كيلوواط ساعة، وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل رفع 2200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180 ألف شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ900 منزل في إمارة دبي.

وقال مدير إدارة خدمات الأصول والحلول بالإنابة في «وصل»، المهندس سالم النعيمي: «تلتزم (وصل) بالابتكار في جميع نواحي أعمالها، وذلك يشمل الاستثمار في أحدث وأكثر حلول الطاقة المستدامة تقدماً، والتي تعمل على تحسين حياة جميع السكان في مجتمعات وصل السكنية».

وأضاف: «يسهم هذا المشروع في توفير طاقة نظيفة دون إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك عبر تطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في الإمارة. نواصل العمل مع شركائنا للإسهام في تسريع الخطوات الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».

معرض «ويتيكس»

وتشارك «وصل» في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، بوصفها راعي اليوبيل للمعرض، حيث من المقرر أن تعرض بعض الحلول المبتكرة والمستدامة عبر مشروعاتها الحالية والمقبلة.

ويركز جناح «وصل» (الجناح رقم JSP6) في المعرض على أربعة موضوعات، هي التطوير العقاري المستدام، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وأهمية استغلال الطاقة الشمسية، وكيفية توفير استهلاك الكهرباء، حيث تسعى «وصل» من خلال مشاركتها في المعرض إلى تأكيد التزامها بتقليل بصمتها الكربونية، وتحسين جودة الحياة للجميع.