«النقل المستدام» محور أساسي في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023»

يقع الاهتمام الذي تحمله هيئة كهرباء ومياه دبي لموضوع النقل المستدام في قلب أهداف دولة الإمارات وإمارة دبي وتطلعاتها في دعم وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى منح النقل المستدام والجهات الساعية إلى تعزيزه في دولة الإمارات وبقية دول العالم مساحة ومكانة مهمة ضمن محاور وفعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، في دورته الـ25 التي تنظمها الهيئة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، التي تمثل فعالياتها احتفاءً حقيقياً بالاستدامة، من خلال شعار المعرض «في طليعة الاستدامة». وهذه الانطلاقة تأتي متزامنة مع استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي.

ويشير مفهوم النقل المستدام (أو وسائل النقل الخضراء) إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض في البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات، والمركبات الخضراء، ومشاركة السيارات، بالإضافة إلى أنظمة النقل ذات الكفاءة في استهلاك الوقود.

وتقدم نظم النقل المستدام إسهاماً إيجابياً للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي تخدمها، حيث إن لنظم النقل تأثيرات مهمة في البيئة، وهو ما يمثل نحو 30% من استهلاك العالم من الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما أن انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل تتزايد بمعدل أسرع من أي قطاع من القطاعات الأخرى المستخدمة للطاقة.

وشكلت الإيجابيات التي ينطوي عليها النقل المستدام حافزاً لاهتمام معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023)، ومنحه المكانة التي يستحق في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه دبي لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، أن «المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة، يشكل نقلة نوعية في دعم الاستدامة والنقل المستدام، انطلاقاً من شعاره (في طليعة الاستدامة)».

ولفت الطاير إلى أن المعرض سيسهم في تعزيز إسهام دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في مجال النقل المستدام، لكونه منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة للبشرية.

وأوضح أن «مبادرة (الشاحن الأخضر) لتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، تدعم استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، التي تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 30% بحلول عام 2030، والأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، كما تدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقد أسهم تطوير الهيئة المستمر لمبادرة (الشاحن الأخضر) بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين».

وأفاد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، بأن «هيئة الطرق والمواصلات، تولي محور الاستدامة عناية خاصة، ويتجسد ذلك في رؤيتها ورسالتها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة خدمات الطرق والنقل المبتكرة والمستدامة، من خلال خريطة طريق للتحول نحو وسائل نقل عامة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، تتضمن ثلاثة محاور استراتيجية: التنقل الجماعي الأخضر، والمباني والمرافق، وإدارة النفايات، وتهدف إلى تخفيض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق وفر مالي يعادل ثلاثة مليارات درهم، وتنفذ الهيئة العديد من المبادرات التي تدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر».

التسجيل المسبق لحضور المعرض

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) زوار الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae) للحصول على بطاقة دخول إلكترونية مجانية للمعرض.

وتضم الدورة الـ25 من معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 24 جناحاً دولياً من 16 دولة، حيث تشارك بعض الدول بأكثر من جناح. ويشهد المعرض مشاركة 2575 شركة من 62 دولة، إضافة إلى 76 مؤسسة راعية. ويغطي مساحة تصل إلى 78 ألف متر مربع.