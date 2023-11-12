«إمباور» تستضيف «قمة تبريد المناطق» خلال «كوب 28»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن استضافة «قمة تبريد المناطق 2023» في المنطقة الخضراء، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق في الخامس من ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، بحضور ومشاركة أقطاب صناعة تبريد المناطق من مختلف أنحاء العالم.