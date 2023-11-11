4 اشتراطات لتقديم طلب فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، بأن هناك أربعة اشتراطات أساسية للتقديم على خدمة فض نزاعات المتعاملين مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.

وأوضحت الهيئة أن الشرط الأول يتمثل في ضرورة إرفاق الرقم المرجعي للشكوى المقدمة لدى مزود الخدمة ولم يتم حلها، فيما الشرط الثاني هو إرفاق بيانات الهوية الإماراتية لغير المسجلين في منصة الهوية الرقمية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الشرط الثالث يتطلب إرفاق الرخصة التجارية للشركات، إذا كانت الشكوى تتعلق بالشركات، فيما يشدد الشرط الرابع على ضرورة إرفاق المتعاملين للوثائق الداعمة للشكاوى حال توافرها.

وبيّنت أن تنفيذ فض النزاعات يتم عبر ثلاث مراحل، تتضمن الدراسة الشاملة للطلب المقدم من المتعاملين، ومراجعة تفاصيل الشكوى مع شركات تزويد خدمات الاتصالات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بحسب القوانين السارية في الدولة، وفي ضوء دراسة الشكوى والوثائق المرفقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أتاحت التقديم لطلب خدمة فض نزاعات المتعاملين من خلال ثلاث وسائل أساسية، هي: تطبيق الهيئة على الهاتف المتحرك، والموقع الرسمي للهيئة، ومن خلال الاتصال بالرقم «80012»، مؤكدة أن تقديم طلب الخدمة يستغرق يوم عمل واحداً، فيما لا تتطلب الخدمة أي رسوم عند تقديمها.

وكانت الهيئة أعلنت خلال الفترة الأخيرة، أنها تلقت 20 ألفاً و427 شكوى من مشتركين في خدمات شركة «اتصالات من إي آند»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مسجلة تراجعاً بنسبة 5% تقريباً (ما يعادل 1072 شكوى) عن الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 21 ألفاً و499 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير لها عن شكاوى الاتصالات، أنها تلقت 6670 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و13 ألفاً و757 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

الاشتراطات الـ 4

■ إرفاق الرقم المرجعي للشكوى.

■ إرفاق بيانات الهوية الإماراتية لغير المسجلين في الهوية الرقمية.

■ إرفاق الرخصة التجارية للشركات، إذا كانت الشكوى تتعلق بالشركات.

■ إرفاق الوثائق الداعمة للشكوى حال توافرها.