7.4 مليارات درهم مبايعات عقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10.3 مليارات درهم. وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1782 مبايعة بقيمة 7.4 مليارات درهم، منها 396 مبايعة لأراضٍ بقيمة 3.99 مليارات درهم، و1386 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.41 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.86 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 142 هبة بقيمة 1.06 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، ثم مبايعة بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 2».

وتصدرت «وادي الصفا 2»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 535.96 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 73 مبايعة بقيمة 1.62 مليار درهم، وثالثة في منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 740.77 مليون درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم في منطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 224.57 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 337.97 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 109 مبايعات بقيمة 100.49 مليون درهم.