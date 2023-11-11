4 شركات طيران جديدة تُشغّل رحلاتها في مطار دبي

قالت مؤسسة مطارات دبي، إنها رحبت بأربع شركات طيران جديدة خلال الفترة الأخيرة لتشغيل رحلاتها في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسهم في تعزيز شبكتها العالمية وخدمة أسواق جديدة.

وذكرت المؤسسة أن الأسواق الجديدة التي ستخدمها تلك الشركات، تشمل برلين وشتوتغارت ومرسيليا وتشيسيناو، وبالتالي ترسخ مكانة دبي وجهة سياحية عالمية، لافتة إلى أن شركات الطيران الجديدة تشمل «يورو وينجز»، و«ترانسافيا»، و«فلاي ون»، و«فيرجن أتلانتيك»، إضافة إلى إطلاق «طيران كندا» وجهة جديدة بين دبي وفانكوفر.

وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، كان مطار دبي يتصل بـ257 وجهة عبر أكثر من 91 شركة طيران دولية، على مستوى 104 دول.

وشهد مطار دبي خلال النصف الأول، انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، واستقبل المطار 41.6 مليون مسافر في النصف الأول.

وقالت مؤسسة «سيريوم» المختصة في أبحاث شركات الطيران والمطارات الدولية، إن شركات الطيران في مطار دبي الدولي، ستُشغّل 3.84 ملايين مقعد إضافي على الرحلات الجوية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات فقد وصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري إلى 14.8 مليون مقعد (29.6 مليون مقعد في اتجاهين)، مقابل نحو 12.88 مليون مقعد (25.7 مليون مقعد في اتجاهين) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 15%.

وأكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري، لذلك عدّلت توقعاتها لإجمالي أعداد المسافرين للعام الجاري لترتفع من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي، مع استئناف حركة النقل الجوي إلى مزيد من الوجهات حول العالم، والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة، وافتتاح وجهات جديدة.