«أدنوك للتوزيع» تسجل أرباحاً صافية بـ 835 مليون درهم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي في الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 1.1 مليار درهم، مع ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي، ليصل إلى 835 مليون درهم، ما يمثّل إحدى أقوى النتائج ربع السنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي.

وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بنمو كميات الوقود وقطاع التجزئة لغير الوقود، إلى جانب مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، وزيادة إسهام عملياتها الدولية.

وأفادت الشركة في بيان، بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المبيعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية)، بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة مدفوعة بالتوسع المستمر لشبكة محطات الشركة، وانتعاش النشاط الاقتصادي، والتنقل في المنطقة.

وحققت الشركة في الربع الثالث من 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.447 مليار درهم، كما حافظت على ميزانية عمومية قوية في نهاية الربع الثالث من العام، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.67 مرة، ما يعزز آفاق نمو الشركة وعائدات المسهمين. وخلال الربع الثالث من عام 2023، حقّقت الشركة نمواً متواصلاً في قطاع التجزئة لغير الوقود، بتسجيل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في معاملات غير الوقود، مع زيادة في ربحية القطاع ومعدل التحول من الوقود إلى متاجر التجزئة إلى 24%، مقارنة بنسبة 21% للربع الثالث من عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «النتائج الإيجابية التي حققناها خلال الربع الثالث، تؤكد استمرار نمو أعمالنا وتعزيز قطاعي تجزئة الوقود ومبيعات التجزئة لغير الوقود، بتسجيل إحدى أقوى النتائج ربع السنوية منذ الطرح العام الأولي».

وأضاف: «تأتي هذه النتائج القوية بفضل التزامنا بتحقيق القيمة وتقديم عائدات مجزية لمسهمينا، من خلال تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي، بما في ذلك توسعة شبكة أعمالنا محلياً ودولياً، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمار في النمو، وتبني الشركة أحدث التقنيات في جميع عملياتها، لتقديم أفضل التجارب والخدمات للعملاء».

محطات جديدة

واصلت شركة أدنوك للتوزيع توسعة شبكة محطاتها بافتتاح 12 محطة خدمة جديدة خلال الربع الثالث من عام 2023، بعد افتتاح 16 محطة خدمة في النصف الأول من العام، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 828 محطة خدمة، منها 585 محطة خدمة في الإمارات والسعودية.

وبعد افتتاح 28 محطة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حققت الشركة هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة ما بين 25 و35 محطة خدمة جديدة، فيما تتوقع أن يستمر توسع شبكتها خلال الربع الأخير من عام 2023 وما بعده. وخلال الربع الثالث من عام 2023، تم افتتاح أولى ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لـ«أدنوك» في مصر، ومن المقرر افتتاح ست محطات أخرى تابعة لـ«أدنوك للتوزيع» بنهاية العام.