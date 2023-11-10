93.8 مليون مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» في 2025

توقعت مؤسسة مطارات دبي، أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 85 مليون مسافر خلال العام الجاري، بعد توقعات سابقة باستقبال 83.6 مليون، فيما توقعت وصول 88.2 مليون ضيف خلال العام المقبل، مع نمو إضافي في عام 2025 يصل إلى 93.8 مليون مسافر.

وأكدت المؤسسة استعدادها للتعامل مع موسم استثنائي من حيث الازدحام والأعداد الكبيرة من الزوار، خلال فترة مؤتمر «COP28»، عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، إن المؤسسة ستنشئ مركز تحكم في مطار آل مكتوم، كما ستعزز الفريق العامل في الخطوط الأمامية في كلا المطارين لتسهيل الحركة في جميع نقاط الخدمة، ما يضمن تجربة سلسة وسهلة لجميع الضيوف طوال فترة المعرض وما بعده.

وأضاف الجوكر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام): «إن مؤتمر (كوب 28) يشكل علامة فارقة كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات بشكل عام، فهو واحد من أهم الأحداث التي تستضيفها الدولة هذا العام»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع حضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى 80 ألف مشارك في هذا الحدث العالمي».

وتابع الجوكر: «من خلال دورنا كبوابة عبور رئيسة إلى دبي، سنبذل قصارى جهودنا كما هي الحال دائماً لاستقبال الآلاف من المندوبين وممثلي الحكومات، بما في ذلك رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، وذلك لضمان أن يغادر كل واحد من المشاركين الذين يصلون ويغادرون عبر مطار دبي الدولي، بذكريات لحدث ناجح وتجربة مطار لا مثيل لها».

وبالنسبة لمعرض دبي للطيران، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «إن المعرض يحظى بأهمية كبرى لأسباب شتى، فهو يعزز مكانة دولة الإمارات في المقام الأول مركزاً عالمياً للطيران والفضاء، كما أنه محرك اقتصادي مهم للدولة، حيث يولّد إيرادات بمليارات الدولارات»، لافتاً إلى أنه لمعرض دبي للطيران تاريخ من الصفقات الناجحة، حيث شهد المعرض السابق صفقات واتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم بأكثر من 70 مليار دولار.

ماجد الجوكر:

• «من خلال دورنا كبوابة عبور رئيسة إلى دبي، سنبذل قصارى جهودنا لاستقبال الضيوف».

• إنشاء مركز تحكم في مطار آل مكتوم خلال فترة «كوب 28»