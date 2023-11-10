9.4 مليارات درهم إيرادات «ديوا» خلال 3 أشهر بنمو 10.2%

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023، حيث حققت إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليارات درهم بزيادة 10.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 3.7 مليارات درهم بارتفاع 13.9%، في حين بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.2 مليارات درهم بنمو نسبته 9.9%

وذكرت الهيئة في بيان أنه على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 22.2 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 7.4%، بينما وصل إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 6.9 مليارات درهم بنمو 6.8%، فيما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم، بارتفاع 3.3%.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليارات درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي المجمعة خلال الربع الثالث بشكل رئيس إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

وعلى الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، إلا أن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%، بحيث يمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي مدفوعة بشكل رئيس بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%. وإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة في الربع الثالث من العام الجاري 18.897 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 17.375 تيراوات ساعة في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تصل إلى نحو 8.8%.