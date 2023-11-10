توسيع الخدمات الذكية في مجمع دبي الرقمي

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وواحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، تعاونهما لتوسيع الخدمات الذكية المقدمة في مجمع دبي الرقمي بالواحة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا التعاون يهدف إلى الإسهام في تعزيز مكانة مجمع دبي الرقمي كأول مدينة ذكية متكاملة في الإمارة، من خلال توفير تجارب رقمية متميزة.

وسيضيف مجمع دبي الرقمي من خلال تسخير أحدث التقنيات والحلول التي توفرها «دو» أكثر من 20 خدمة ذكية إلى محفظته الحالية التي تضم 60 خدمة ذكية.