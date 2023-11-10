«محمد بن راشد للطيران» يكشف عن مشروعات جديدة

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن توسيع ثلاث منشآت جديدة تابعة له، وهي: منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، ومجمع المورّدين، ووحدات صيانة الخطوط.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب الكبير من الشركات التي تعتزم إطلاق عملياتها في المشروع، والاستفادة من بنيته التحتية المتطورة والخدمات المتقدمة التي يوفرها لعملائه.

وستشمل الحلول الجديدة، توسيع منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات بإطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات ورش المحركات والمكونات ومعدات الهبوط وحلول ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد مجمع المورّدين أيضاً، وهو أول مجمع للطيران العمودي في المنطقة، اهتماماً متزايداً من الشركات منذ إطلاقه العام الماضي، وتسجيله مستوى عالياً من الطلب على وحداته.

وسيتم إطلاق المرحلة الثانية التي ستوفر 13 ألف متر مربع من المساحات الصناعية الخفيفة لتمكين شركات الطيران، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من إنشاء مرافقها بسهولة وسرعة.

أما المنشأة الثالثة فهي وحدات صيانة الخطوط التي ستطلق مرحلتها الثانية لدعم شركات التشغيل لمرافق حرم المطار، بما في ذلك المشغلون الأرضيون للطيران الخاص، للوصول المباشر إلى العملاء.