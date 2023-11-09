42.7 مليار درهم الأرصدة النقدية في "مجموعة الإمارات" بنهاية سبتمبر 2023

قالت مجموعة الإمارات إنها أنهت النصف الأول من السنة المالية 2023/ 2024 بمركز نقدي قوي حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار)، في 31 مارس 2023.

وقالت المجموعة إنها تمكنت من الاستفادة من احتياطياتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون. وسددت المجموعة حتى الآن 9.2 مليارات درهم من القروض المرتبطة بكوفيد-19. كما دفعت المجموعة أيضاً 4.5 مليار درهم حصة المالكين من الأرباح، كما أعلنت في نهاية السنة المالية 2022/ 2023.