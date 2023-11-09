"مجموعة الإمارات" تضيف 6.6 آلاف وظيفة جديدة في 6 أشهر

عززت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 6.4% إلى ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 108996 في 30 سبتمبر 2023.

وبنهاية السنة المالية الماضية بلغ إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات 102379 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 6.6 آلاف وظيفة خلال 6 أشهر فقط.

وقالت المجموعة: "تواصل طيران الإمارات ودناتا تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية".