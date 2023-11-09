«عنان» تطلق أولى طائراتها ذاتية القيادة.. منتجة بالكامل في دبي

أعلنت «عنان» شركة التكنولوجيا الإماراتية، عن إطلاقها أولى طائراتها ذاتية القيادة للتنقل الجوي المتقدم، المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي، حيث تهدف من خلالها إلى أن تكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات ذاتية القيادة.

وجرى تصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية بواسطة شركة «عنان» في دبي، وهي طائرات كهربائية ذاتية القيادة، تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع، وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة. وتمتلك «عنان» منظومة تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات ذاتية القيادة ذات المروحيات المتعددة (ملتيكوبتر)، والطائرات ثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في «مركز محمد بن راشد للطيران» بمنطقة دبي الجنوب.