«صندوق خليفة» يوفر حلولاً تمويلية جديدة لرواد الأعمال

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشروعات مجموعة جديدة من الحلول التمويلية، المصممة لتوفير بيئة دعم متكاملة لرواد الأعمال الإماراتيين، بقروض متوسطة الأمد وبلا فوائد. وتتضمن المجموعة سبعة حلول تمويلية جديدة، تهدف إلى تعزيز نمو المشروعات والمؤسسات القائمة، ودعم نجاحها في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة. وتسعى إلى التشجيع على الابتكار والتنمية المستدامة، في منظومة بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي.

وتشمل مجموعة الحلول التمويلية الجديدة، تمويل رأس المال التشغيلي الذي يقدم المصادر التمويلية اللازمة، لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى باستثناء الإيجار.

كما تشمل تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات)، الذي يتيح لرواد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسسة قائمة.

ويقدّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى 80% من تكاليف شراء المركبات والقوارب، واللوجستيات الجديدة لمؤسسة قائمة.

أما تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سد احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق، وفقاً للشروط المتفق عليها. ويمكّن تمويل سند ضمان الأداء، رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء، ويعد عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها، عن طريق سند ضمان الأداء.

ويعزز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية، مشروعات التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكّن رواد الأعمال من توفير مخزون وافٍ لمواسم ذروة المبيعات. وأخيراً يوفر تمويل التقنيات الزراعية، حلولاً تمويلية تنافسية، تسهّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز نمو القطاع الزراعي.

وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق خليفة، علياء عبدالله المزروعي: «إن إطلاقنا للحلول التمويلية الجديدة يشكل نقطة تحول مهمة لصندوق خليفة، وهو انعكاس لالتزامنا المتواصل في دعم المشروعات ضمن القطاعات الرئيسة والقطاعات ذات الأولوية، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال».

7 حلول

- تمويل رأس المال التشغيلي.

- تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات).

- تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات).

- تمويل الفواتير.

- تمويل سند ضمان الأداء.

- تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية.

- تمويل التقنيات الزراعية.