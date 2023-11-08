«&e» تطلق برنامجاً تدريبياً للبرمجة

أطلقت «&e» البرنامج التدريبي للبرمجة «& I Speak Code» في خطوة تعكس حرصها على تطوير مهارات الناشئة في علوم البرمجة والحاسوب، عبر منهج مكثف يمتد إلى ثمانية أسابيع.

ويُعدّ البرنامج الأول من نوعه في الدولة ضمن خطة مشتركة تقودها «&e»، بالتعاون مع (Code.org)، وهي منظمة تركز على توسيع نطاق تعليم علوم الكمبيوتر في المدارس، وبدعم من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، التي توفر أحدث المرافق والتسهيلات للمبادرة. ويستهدف البرنامج الأطفال بين 5 و12 عاماً، ويشمل تعليم أساسيات البرمجة بالاعتماد على مناهج (Code.org)، وذلك لمدة أربع ساعات من أيام السبت، ومن المقرر أن يعرض الطلاب مشروعاً في نهاية البرنامج خلال حفل التخرّج في 18 الجاري.

وبعد إعدادهم بالمهارات اللازمة، تشمل المرحلة المقبلة من البرنامج الفئة العمرية الأكبر سناً، الذين تراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً، حيث يتم إلحاقهم بمناهج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.