المزاد الخامس لصكوك الخزينة الإسلامية يحقق نتائج استثنائية

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، بالتعاون مع المصرف المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الخامس لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuks) المقوّمة بالدرهم، ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023، وفق ما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد المزاد الخامس لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.77 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب 5.2 مرات، وكان الطلب قوياً على الشريحتين، أجل عامين وأجل ثلاثة أعوام.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة في السوق والتي تم تحقيقها بفارق ما بين أربع و11 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة، وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (re-opening) في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وأجل ثلاثة أعوام، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.