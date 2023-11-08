«شروق» تروّج للسياحة المستدامة خلال «سوق السفر العالمي»

تستعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، خلال مشاركتها الـ18 على التوالي، في سوق السفر العالمي، الذي تُعقد فعالياته في خلال الفترة من السادس حتى الثامن من نوفمبر الجاري، بمركز «إكسيل» للمعارض والمؤتمرات في لندن، مشروعاتها المستدامة واستراتيجياتها ووجهاتها الصديقة للبيئة، التي أسهمت في تغيير مشهد قطاع السفر والسياحة في المنطقة، مؤكدة دورها الريادي في حركة الاستدامة بالمنطقة.

وتُسلّط «شروق» الضوء خلال مشاركتها ضمن جناح الإمارة الذي تقوده هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على منجزات الشارقة على مستوى المنطقة في الجمع بين مقومات النمو والاستدامة الشاملة التي جعلتها وجهة رائدة في قيادة التحوّل الإيجابي لمفهوم ودور السياحة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا.

وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أحمد عبيد القصير: «يشهد العالم توجّهاً نحو بناء منظومة اقتصادية جديدة تراعي الموارد وتحافظ على البيئة، وذلك من خلال تكييف الممارسات وتطويرها في كل القطاعات، وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا في (شروق) بأنّ الاستدامة ليست مجرد سمة من سمات مشروعاتنا، بل هي عنصر أساسي في منهجيتنا».

وأضاف: «تستلهم (شروق) مشاريعها من التنوع الطبيعي للمشهد الجغرافي في إمارة الشارقة، ما يجعلها واحدة من أغنى الإمارات، من حيث المحميات الطبيعية والبيئية في الدولة، وتتيح لنا المشاركة في سوق السفر العالمي 2023 استعراض وجهات السياحة البيئية التي تؤكد مكانة الشارقة وجهةً سياحيّة واستثماريّة رائدة على المستوى العالمي، وتحظى باهتمام المسافرين والمستثمرين الذين يتمتعون بالوعي البيئي، خصوصاً أنّ قطاع السياحة البيئية عالمياً يشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجمه نحو 125 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 333 مليار بحلول عام 2027».

وأكّد أنّ جهود «شروق» تجاه دعم الاستدامة لا تقتصر على إطلاق المشروعات الصديقة للبيئة، بل تشمل الشراكة مع مجتمعات الأعمال من منطلق ضرورة حماية الكوكب والسكان والحفاظ على جودة حياة عالية.