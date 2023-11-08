18 شركة من دبي تبحث عن فرص التوسع في الأسواق الإفريقية

نسّقت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 130 اجتماعاً ثنائياً بين شركات من دبي ونظرائها في رواندا، وذلك في أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى منطقة شرق إفريقيا، والتي تضم 18 شركة عاملة في الإمارة من ثمانية قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوّعة.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أنها نظمت منتدى أعمال في كيغالي عاصمة رواندا، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كيغالي، واتحاد القطاع الخاص في رواندا، ومجلس التنمية الرواندي، شارك فيه 150 مشاركاً منهم شخصيات حكومية رواندية رفيعة المستوى، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الرواندية والإفريقية الراغبة في تأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، أكد مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، الذي ترأس البعثة التجارية، على القواسم المشتركة التي تربط بين مجتمعي الأعمال في دبي ورواندا، وتركيزهما على الابتكار والقطاعات الرقمية والتقنية، مشيراً إلى أن السوق الرواندية جزء أساسي من الأسواق التي تستهدفها الغرفة لتنويع التجارة مع القارة الإفريقية، والارتقاء بها بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويتواءم مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة بدعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية مع نهاية عام 2024.

وأضاف لوتاه: «زيارتنا لرواندا تستهدف مساعدة أعضائنا على التوسع في السوق الرواندية، واستقطاب المزيد من الشركات إلى الإمارة، ورفع قيمة التبادل التجاري الثنائي، وهي أهداف نتطلع لتحقيقها بدعم من شركائنا في رواندا».

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة في رواندا، جان كريسيستومي نجابتسنزي، إن «بلاده ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، حيث يعتبر منتدى الأعمال - الذي نظمته غرفة دبي العالمية في رواندا - مؤشراً إضافياً إلى الالتزام والرغبة في تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به».

وأوضح أن «صادرات رواندا إلى دولة الإمارات بلغت 211.51 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يوازي نحو 50% من إجمالي صادرات رواندا، في حين بلغت واردات رواندا من الإمارات 87.26 مليون دولار»، مشيراً إلى وجود مجال للنمو التجاري بين البلدين.

وحددت غرفة دبي العالمية عدداً من الفرص الاستثمارية لشركات الإمارة في رواندا شملت فرص استيراد وفرصاً استثمارية، حيث تركزت فرص الاستيراد على منتجات الحبوب والدقيق والدهون والشمع والزيوت النباتية والحيوانية والقهوة والشاي والبهارات. وتشمل قطاعات الفرص الاستثمارية التي حددتها الغرفة في رواندا كلاً من قطاعات النقل والتخزين والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية، كلاً من التشييد والبناء، المواد الكهربائية، الطاقة والطاقة المتجددة، الأغذية والمشروبات، الضيافة والأثاث، تقنية المعلومات، تجارة التجزئة، والتجارة.

استثمارات

أظهرت بيانات «إف دي آي إنتيليجنس»، أن قيمة الاستثمارات من دبي إلى رواندا بلغت 211.14 مليون دولار (777 مليون درهم) خلال الفترة من 2018 إلى يونيو 2023، تركزت في قطاعات: (النقل والتخزين والاتصالات وخدمات الأعمال والمكونات الكهربائية).

واستحوذت دبي على 77% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في رواندا، فيما يقدر عدد الشركات من دبي المسجلة في رواندا بثماني شركات.

• 211.5 مليون دولار صادرات رواندا إلى الإمارات، خلال الربع الأول من 2023.