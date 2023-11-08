«دييز» تحصل على شهادتي «صفر طاقة» و«الحياد الكربوني»

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن حصول مقرها الرئيس الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) على شهادتي «صفر طاقة» (LEED Zero Energy)، و«الحياد الكربوني» (LEED Zero Carbon) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأميركي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.

يأتي ذلك بما يتماشى مع التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي (دافز) وواحة دبي للسيليكون و«دبي كوميرسيتي»، بتنفيذ توجيهات القيادة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال البيئة والاستدامة، والإسهام في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتسلمت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) الشهادتين من المدير العام لشركة تقييم المباني الخضراء (Green Business Certification Inc) لأسواق الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، غوبالكريشنان، والمدير الإقليمي لـ(GBCI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديبثي كيه بي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.