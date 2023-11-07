حجوزات قياسية لفنادق دبي خلال معرض الطيران و«كوب 28»

كشفت مؤسسة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق، أن السوق الفندقية في دبي سجلت قفزة ملحوظة في معدلات الإشغال وفقاً للحجوزات الفندقية المؤكدة، حيث تستعد لاستضافة معرض دبي للطيران 2023، ومؤتمر الأطراف «كوب 28»، مشيرة إلى أن الحدثين سيدفعان أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري.

وقالت المؤسسة في تقرير خاص عن مؤشرات الأداء في دبي - حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - إنه وفقاً للحجوزات المستقبلية المؤكدة، واستناداً إلى البيانات المتاحة التي تعود إلى 30 أكتوبر الماضي، تم حجز 59.1% من إجمالي عدد الغرف الفندقية خلال معرض دبي للطيران ليوم الخميس 16 نوفمبر، و58.3% ليوم الأربعاء 15 نوفمبر، لافتة إلى أن ذلك جاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت في تلك التواريخ 53.1% و54.7% على التوالي.

وقال المدير التنفيذي في المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كوستاس نيكولايدس: «باعتباره أحد أشهر وأبرز أحداث الطيران التجاري في العالم، كان معرض دبي للطيران دائماً مصدراً كبيراً للطلب على فنادق دبي»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الأحداث الضخمة ضمن تقويم فعاليات دبي عاماً بعد آخر».

وأوضح أن «دبي سجلت أعلى معدل للحجوزات لشهر ديسمبر (الحجوزات المؤكدة) يومي السبت الثاني من ديسمبر، حيث تم حجز 44.2% من إجمالي عدد الغرف الفندقية، والجمعة الموافق الأول من ديسمبر مع حجز 43.7% من الغرف في اليومين الثاني والثالث من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)»، مضيفاً: «عند النظر إلى الوقت ذاته من العام الماضي، كانت المؤشرات أقل بكثير، حيث بلغت 29.4% و30.8% على التوالي».

ولفت نيكولايدس إلى أن «انعقاد (كوب 28)، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات يوم السبت (الثاني من ديسمبر)، وغيرها من الفعاليات التي تقام خلال فترة الشتاء المزدحمة، ستضمن أن المدينة تعج بالأنشطة». وذكر أنه «تم حجز أكثر من 40% من جميع غرف الفنادق بالفعل في الأيام القليلة الأولى من مؤتمر الأطراف، وكذلك ليلة رأس السنة الجديدة».