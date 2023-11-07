«هيماتريكس» تدشن مركزها الإقليمي للعمليات المخبرية في «دبي الصناعية»

افتتحت مجموعة «هيماتريكس Himatrix»، الشركة المتخصصة في تصنيع معدات المختبرات والأدوات الصناعية والتحليلية، المرحلة الأولى من أول مختبر تطبيقي ومركز بحث وتدريب خاص بها باستثمار إجمالي قدره 33 مليون درهم، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

ويهدف افتتاح المركز المتطور الذي تبلغ مساحته 45 ألف قدم مربع إلى دعم رؤية مجموعة «هيماتريكس» لتحقيق المزيد من النمو والتوسع خلال عام 2024 في الأسواق الإقليمية والدولية عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية وارتباطه الوثيق بمراكز النقل الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) وشبكات الطرق السريعة التي تربط بين مختلف المناطق، وقريباً محطة الشحن التابعة لشركة «الاتحاد للقطارات».

ويهدف مركز مجموعة «هيماتريكس» الجديد، المجهز بأحدث الابتكارات التكنولوجية، إلى دعم طموحات مجموعة «هيماتريكس» لتعزيز كوادرها من الخبراء المتخصصين إلى جانب فريق عملها الحالي الذي يضم 100 موظف في مركزها في مدينة دبي الصناعية.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي متحدثاً نيابة عن مدينة دبي الصناعية: «يعكس افتتاح مجموعة «هيماتريكس» لمركزها الجديد في مدينة دبي الصناعية ثقة السوق في بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها مدينة دبي الصناعية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية، حيث تنسجم جهودنا ومساعينا مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية ذات الصلة مثل «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «تلعب المختبرات المتخصصة دوراً محورياً في تعزيز المنظومة الصناعية التي تقدمها مدينة دبي الصناعية للعملاء، لذا يسرنا أن نرحب اليوم بانضمام مجموعة «هيماتريكس» الرائدة حيث ستتمكن من بلوغ آفاق جديدة والتوصل إلى سبل مبتكرة لتحقيق النمو انطلاقاً من مركزها الجديد في مجمعنا الصناعي».

وتعتزم مجموعة «هيماتريكس» توسيع نطاق شراكاتها مع نخبة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في هندسة أجهزة وأدوات القياس، مثل «ردواج» و«ساي إكس» و«أميتيك» و«كروس» و«ويبوتيك»، وتزويدها بفرص تكنولوجية جديدة عبر مركزها الرائد.

ومن جانبه، قال ندير علي، المؤسس والمدير العام لمجموعة «هيماتريكس»: «نثق أن المشاريع المبتكرة، على غرار مركزنا الجديد في مدينة دبي الصناعية، سوف تمكننا من تزويد عملائنا في الشرق الأوسط بجودة خدمات لا مثيل لها، بما يتيح لنا وضع معايير جديدة لخدمة العملاء لا في قطاع الأدوية فحسب، بل أيضاً في القطاعات الصناعية الأخرى التي تتطلب تقنيات قياس متقدمة. ونشعر بفخر كبير اليوم لإعلاننا عن افتتاح مركزنا الجديد في قلب دبي الصناعي النابض، والذي لا يعد مجرد مساحة مبتكرة بل يمثل أيضاً خطوة إضافية نحو تحقيق المزيد من التميز. وسوف يلعب هذا المركز دوراً محورياً في مهمتنا لتزويد عملائنا بحلول استثنائية وأحدث التوجهات وآخر التطورات في مجال قياس الكتل والعلوم التحليلية والاختبارات المادية».